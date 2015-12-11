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Fuori produzione
Mantieni il tuo rasoio come nuovo
La cartuccia di pulizia per il sistema SmartClean semplifica la pulizia, la lubrificazione e il mantenimento del tuo rasoio, per far si che sia sempre come nuovo
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S7930/16R1
S9974/35R1
S9974/55R1
S9975/35
Confezione da 4+1
Pulisce
Lubrifica
Mantiene
Il sistema Dual Filter rimuove peli, schiuma e gel. L'esclusivo doppio filtro evita che i peli ostruiscano le testine di rasatura, mantenendo eccellenti le prestazioni del tuo rasoio.
Il sistema di lubrificazione attiva riduce l'attrito e l'usura delle testine di rasatura e delle lame, per far sì che il tuo rasoio sia sempre come nuovo.
Il sistema DualFiltration e la lubrificazione attiva lasciano il tuo rasoio fino a 10 volte più pulito rispetto a una pulizia effettuata con sola acqua
4.1
su 5
30
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Salvo16
11/12/2015
Italia
Compratore verificato
Cartuccia per SmartClean
Ottimo metodo per la pulizia a fondo delle testine del rasoio. Senza usare l'acqua per la pulizia giornaliera.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean
Sì, consiglio questo prodotto
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Paolo3005
05/10/2015
Italia
Compratore verificato
Prodotto da 5 stelle
Ho atteso, per la recensione, di provarlo, ma sinceramente lo trovo perfetto, come descritto in pubblicità. Complimenti per la serietà e la professionalità.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean
Sì, consiglio questo prodotto
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Lolo173
29/05/2020
France
Compratore verificato
Nettoyage parfait avec la station et cartouches
Avec les cartouches de nettoyage, le rasoir est toujours au top, pas d irritation au rassage, un préférence pour le rasage peau mouillée.
Pro
Prix correct pour durée d utilisation
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartouche de nettoyage
Data di utilizzo 2019-05-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartouche de nettoyage
Data di utilizzo 2019-05-29