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Fuori produzione

Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean

JC305/50

4.1

| (30) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto

Mantieni il tuo rasoio come nuovo

La cartuccia di pulizia per il sistema SmartClean semplifica la pulizia, la lubrificazione e il mantenimento del tuo rasoio, per far si che sia sempre come nuovo

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Per tutti i sistemi SmartClean

Mantieni il tuo rasoio come nuovo

  • Confezione da 4+1

  • Pulisce

  • Lubrifica

  • Mantiene

Il sistema Dual Filter rimuove peli, schiuma e gel

Il sistema Dual Filter rimuove peli, schiuma e gel. L'esclusivo doppio filtro evita che i peli ostruiscano le testine di rasatura, mantenendo eccellenti le prestazioni del tuo rasoio.

La lubrificazione attiva riduce la frizione e l'usura sulle lame

La lubrificazione attiva riduce la frizione e l'usura sulle lame

Il sistema di lubrificazione attiva riduce l'attrito e l'usura delle testine di rasatura e delle lame, per far sì che il tuo rasoio sia sempre come nuovo.

Pulisce fino a 10 volte meglio dell'acqua

Pulisce fino a 10 volte meglio dell'acqua

Il sistema DualFiltration e la lubrificazione attiva lasciano il tuo rasoio fino a 10 volte più pulito rispetto a una pulizia effettuata con sola acqua

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

30

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

2

11/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Cartuccia per SmartClean

Ottimo metodo per la pulizia a fondo delle testine del rasoio. Senza usare l'acqua per la pulizia giornaliera.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean

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05/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto da 5 stelle

Ho atteso, per la recensione, di provarlo, ma sinceramente lo trovo perfetto, come descritto in pubblicità. Complimenti per la serietà e la professionalità.

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Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean

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29/05/2020

France

France

Compratore verificato

Nettoyage parfait avec la station et cartouches

Avec les cartouches de nettoyage, le rasoir est toujours au top, pas d irritation au rassage, un préférence pour le rasage peau mouillée.

Pro

Prix correct pour durée d utilisation

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per JC305/50 Cartouche de nettoyage

Data di utilizzo 2019-05-29

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Data di utilizzo 2019-05-29

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