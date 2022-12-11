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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HY1100/04
HY110004
One significa migliore pulizia
One significa movimento
One significa semplicità
One significa più colori
Pensa a One come a uno spazzolino manuale che agisce più efficacemente e velocemente. 13.000 microvibrazioni al minuto e setole sagomate puliscono delicatamente i denti per un sorriso più bianco e luminoso.
One è pensato per essere portato fuori casa e per offrirti quella sensazione di pulito ovunque. È elegante e leggero e si adatta perfettamente a una custodia da viaggio compatta.
A volte, abbiamo tutti bisogno di essere un po' guidati. Lo spazzolino One emette un segnale ogni 30 secondi, indicandoti quando passare all'area successiva della bocca. Un segnale di durata maggiore, emesso a 2 minuti, ti consente di sapere quando la pulizia è terminata.
4.5
su 5
183
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Annalia
11/12/2022
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto!
Io e la tecnologia siamo agli antipodi ma questo spazzolino è veramente semplice da utilizzare. Sto usando il seguente dispositivo da un mesetto circa e mi sento i denti molto più puliti rispetto a quando usavo lo spazzolino manuale. La conferma ce l'ho avuta anche dal mio dentista! Per di più mi è servito a togliere la mia brutta abitudine di premere troppo sui denti quando li pulisco, in quanto è lui a svolgere il "lavaggio" al posto mio, io devo solamente appoggiarlo ai denti. Inoltre, ogni 30 secondi mi avvisa di cambiare lato e così mi permette di lavare i denti per un periodo più lungo e con maggiore cura. Mi pesa davvero molto meno lavarmi i denti con lo spazzolino elettrico rispetto a quello normale! Per quanto riguarda il lato estetico è molto più bello dal vivo che in foto! Inoltre la custodia intera lo rende molto igienico e più facile da portare via durante la giornata per chi come me ha la necessità di lavarsi i denti dopo i pasti. Rapporto qualità-prezzo ottimo!
Pro
comodo, Leggero e facile da utilizzare
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria
MartyNa93
02/12/2022
Italia
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Ottimo prodotto, leggero e pratico da utilizzare.
Mi sono trovata benissimo con questo nuovo spazzolino a batteria. Personalmente non ho mai amato gli spazzolini elettrici, ma di questo mi è sono piaciute molto alcune cose: - La leggerezza e maneggevolezza dello spazzolino - La vibrazione, delicata ma funzionale, che aiuta a pulire bene senza infastidire le gengive. - Il fatto del segnale ogni trenta secondi che ti avvisa di cambiare area della bocca. - La custodia semplice e poco ingombrante che lo rende perfetto anche da portare in viaggio - La batteria, che sembra avere un ottima durata ed inoltre evita cavi di ricarica vari in giro per il bagno. lo approvo e lo consiglierei assolutamente.
Pro
vibrazione delicata, maneggevole.
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria
Fnr77
02/12/2022
Italia
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Uno Spazzolino comodo ed efficace
Ottimo prodotto, ricorda uno Spazzolino manuale tradizionale ma è elettrico. Comoda la sua confezione, con astuccio in gomma, molto pratico, così si può portare ovunque. Utile la possibilità di togliere la parte dello Spazzolino per pulirlo e per mettere il dentifricio. Ottima impugnatura, pulisce molto bene i miei denti senza vibrare eccessivamente. Lo consiglio a tutti, da usare anche in giro, fuori casa e poi i colori, io ho provato la versione color rosso corallo.
Pro
Leggero, pratica impugnatura
Contro
Forse le pile che poi si scaricano
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.