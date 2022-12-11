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Philips One by SonicareSpazzolino a batteria

HY1100/02

HY110002

4.5
| (183) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Blu notte
Blu notte
Mango
Mango
Miami
Miami
One per la tua pulizia dei denti
Il nuovo spazzolino elettrico One migliora la pulizia dei denti per un sorriso più bianco e splendente. Puoi portarlo con te ovunque. Il suo design elegante e leggero lo rende lo spazzolino ideale. Devi solo scegliere il colore del tuo One.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

One per la tua pulizia dei denti

  • One significa migliore pulizia

  • One significa movimento

  • One significa semplicità

  • One significa più colori

Buone vibrazioni

Buone vibrazioni

Pensa a One come a uno spazzolino manuale che agisce più efficacemente e velocemente. 13.000 microvibrazioni al minuto e setole sagomate puliscono delicatamente i denti per un sorriso più bianco e luminoso.

Custodia da viaggio da portare sempre con te

Custodia da viaggio da portare sempre con te

One è pensato per essere portato fuori casa e per offrirti quella sensazione di pulito ovunque. È elegante e leggero e si adatta perfettamente a una custodia da viaggio compatta.

Semplifica la routine con la guida alla pulizia

Semplifica la routine con la guida alla pulizia

A volte, abbiamo tutti bisogno di essere un po' guidati. Lo spazzolino One emette un segnale ogni 30 secondi, indicandoti quando passare all'area successiva della bocca. Un segnale di durata maggiore, emesso a 2 minuti, ti consente di sapere quando la pulizia è terminata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

183

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

11/12/2022

Italia

Italia

Ottimo prodotto!

Io e la tecnologia siamo agli antipodi ma questo spazzolino è veramente semplice da utilizzare. Sto usando il seguente dispositivo da un mesetto circa e mi sento i denti molto più puliti rispetto a quando usavo lo spazzolino manuale. La conferma ce l'ho avuta anche dal mio dentista! Per di più mi è servito a togliere la mia brutta abitudine di premere troppo sui denti quando li pulisco, in quanto è lui a svolgere il "lavaggio" al posto mio, io devo solamente appoggiarlo ai denti. Inoltre, ogni 30 secondi mi avvisa di cambiare lato e così mi permette di lavare i denti per un periodo più lungo e con maggiore cura. Mi pesa davvero molto meno lavarmi i denti con lo spazzolino elettrico rispetto a quello normale! Per quanto riguarda il lato estetico è molto più bello dal vivo che in foto! Inoltre la custodia intera lo rende molto igienico e più facile da portare via durante la giornata per chi come me ha la necessità di lavarsi i denti dopo i pasti. Rapporto qualità-prezzo ottimo!

Pro

comodo, Leggero e facile da utilizzare

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria

02/12/2022

Italia

Italia

Ottimo prodotto, leggero e pratico da utilizzare.

Mi sono trovata benissimo con questo nuovo spazzolino a batteria. Personalmente non ho mai amato gli spazzolini elettrici, ma di questo mi è sono piaciute molto alcune cose: - La leggerezza e maneggevolezza dello spazzolino - La vibrazione, delicata ma funzionale, che aiuta a pulire bene senza infastidire le gengive. - Il fatto del segnale ogni trenta secondi che ti avvisa di cambiare area della bocca. - La custodia semplice e poco ingombrante che lo rende perfetto anche da portare in viaggio - La batteria, che sembra avere un ottima durata ed inoltre evita cavi di ricarica vari in giro per il bagno. lo approvo e lo consiglierei assolutamente.

Pro

vibrazione delicata, maneggevole.

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria

02/12/2022

Italia

Italia

Uno Spazzolino comodo ed efficace

Ottimo prodotto, ricorda uno Spazzolino manuale tradizionale ma è elettrico. Comoda la sua confezione, con astuccio in gomma, molto pratico, così si può portare ovunque. Utile la possibilità di togliere la parte dello Spazzolino per pulirlo e per mettere il dentifricio. Ottima impugnatura, pulisce molto bene i miei denti senza vibrare eccessivamente. Lo consiglio a tutti, da usare anche in giro, fuori casa e poi i colori, io ho provato la versione color rosso corallo.

Pro

Leggero, pratica impugnatura

Contro

Forse le pile che poi si scaricano

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips One by Sonicare HY1100/01 Spazzolino a batteria

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 