Dopo 40 anni di spazzolino tradizione ho deciso di provare un nuovo prodotto, grazie anche alla Philips che mi ha fatto testare questo nuovo spazzolino elettrico. A prima vista mi ha colpito il design e il materiale, moderno e pratico, lineare, un colore vivace, una custodia comodissima anche in caso di viaggio. Gia dai primi lavaggi mi ha sorpreso positivamente il risultato. La pulizia risulta molto piu profonda e accurata rispetto allo spazzolino tradizionale, le vibrazioni intense e delicate nello stesso tempo permettono di raggiungere gli spazi piu difficili e piccoli, lasciandoti la bocca con una piacevole senzazione di freschezza e pulizia. I 4 segnali vibranti ogni 30 secondi ti permettono di dedicare il giusto tempo di pulizia per ogni zona della bocca, in modo di essere sicuri di essersi lavati i denti nel tempo che consigliano tutti i dentisti. Le setole dopo 20 giorni sono come nuove, perfette. Insomma da provare assolutamente soprattutto per chi come me era un po scettico a lasciare lo spazzolino tradizionale