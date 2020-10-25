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Philips Sonicare DiamondClean Spazzolino elettrico sonico
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HX9312/04
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Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?
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Philips SonicareCavo di ricarica USB-A
Philips SonicareSupporto di ricarica
Philips SonicareBicchiere di ricarica
Philips SonicareAdattatore di alimentazione USB-A
Philips SonicareStazione di ricarica
Philips SonicareCustodia da viaggio per la ricarica
W2c Optimal White compactTestine compatte per spazzolino sonico
Lo spazzolino non si connette all'app Sonicare.
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
Lo spazzolino Sonicare non si carica
Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo
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