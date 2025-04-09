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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
5 modalità
2 testine
Bicchiere di ricarica, custodia USB
Rose gold edition
Scegli la nostra testina DiamondClean per rimuovere in modo delicato ma efficace le macchie superficiali. Le setole centrali, più fitte, sono pensate appositamente per rimuovere le macchie e rendere il tuo sorriso 2 volte più bianco in appena 7 giorni*.
Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
Grazie alla testina DiamondClean otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane*. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale*, per un sorriso più sano.
4.6
su 5
216
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Leonessa24
09/04/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto con molte funzioni
Uso DiamondClean da circa un mese e trovo il prodotto eccellente perché mi lascia una perfetta sensazione di igiene orale. Lo spazzolino, a più velocità e a più funzioni, mi permette di scegliere il programma desiderato In base alle mie esigenze!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9332/04 Spazzolino elettrico sonico ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9332/04 Spazzolino elettrico sonico ricaricabile
Margot_Luna
16/11/2021
Italia
Molte funzioni di pulizia e pratica la custodia
Primo spazzolino elettrico usato, acquistato l’anno scorso in occasione del Black Friday. Ottima confezione, pratico il bicchiere dove puoi ricaricarlo e la custodia da viaggio sempre ricaricabile. Testine intercambiabili, ne ho provate già diverse. Molte sono le funzioni di pulizia dello spazzolino e comoda la vibrazione incorporata ogni 30 secondi per cambiare arcata della bocca in fase di utilizzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico
mmda00
14/10/2021
Italia
Parte della promozione
perfetto per curare la propria igiene orale
Dopo ormai molto tempo che utilizzo questo spazzolino non solo io ho proprio potuto notare la differenza con prima, ma anche il mio dentista è rimasto sorpreso dal netto miglioramento dei miei denti nell'ultima seduta di igiene. Fumo e bevo un sacco di caffè e questo spazzolino è diventato il mio primo vero alleato in questo senso: è intuitivo da usare e nonostante io abbia anche i denti un po' sensibili è efficace ma delicato. Lo considero un vero e proprio investimento per la mia salute orale, non penso sia giusto elencare nello specifico i miglioramenti perché poi ogni bocca è diversa, ma davvero mai avrei pensato che uno spazzolino potesse fare la differenza come invece mi è successo con questo sonicare. La durata della batteria, che è interna e ricaricabile, è lunghissima è anche adesso che il mio spazzolino non è proprio più nuovo regge benissimo nonostante l'uso quotidiano. Molto pratico inoltre per me che sono sempre in giro il sistema di viaggio che permette di portare in sicurezza lo spazzolino veramente ovunque.
Pro
funzionale, efficace, durata della batteria lunghissima
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard