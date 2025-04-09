ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Go to promotion

NUOVO Next-Generation DiamondClean

Cura completa, ora visibile al 100%

Esplora ora

  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
  • Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)

Fuori produzione

Philips Sonicare DiamondCleanSpazzolino elettrico sonico

HX9312/04

4.6
| (216) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)
Philips Sonicare DiamondClean, denti bianchi e design unico.&lt;br>Prova l'esperienza Philips Sonicare.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Spazzolino Philips Sonicare: riscopri il bianco naturale dei tuoi denti

Denti bianchi e luminosi per tutta la vita (2)

  • 5 modalità

  • 2 testine

  • Bicchiere di ricarica, custodia USB

  • Rose gold edition

Un sorriso più bianco in 1 settimana con la nostra testina DiamondClean*

Un sorriso più bianco in 1 settimana con la nostra testina DiamondClean*

Scegli la nostra testina DiamondClean per rimuovere in modo delicato ma efficace le macchie superficiali. Le setole centrali, più fitte, sono pensate appositamente per rimuovere le macchie e rendere il tuo sorriso 2 volte più bianco in appena 7 giorni*.

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Per una migliore condizione delle gengive in sole 2 settimane*

Per una migliore condizione delle gengive in sole 2 settimane*

Grazie alla testina DiamondClean otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane*. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale*, per un sorriso più sano.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.6

su 5

216

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

09/04/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto con molte funzioni

Uso DiamondClean da circa un mese e trovo il prodotto eccellente perché mi lascia una perfetta sensazione di igiene orale. Lo spazzolino, a più velocità e a più funzioni, mi permette di scegliere il programma desiderato In base alle mie esigenze!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9332/04 Spazzolino elettrico sonico ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9332/04 Spazzolino elettrico sonico ricaricabile

16/11/2021

Italia

Italia

Molte funzioni di pulizia e pratica la custodia

Primo spazzolino elettrico usato, acquistato l’anno scorso in occasione del Black Friday. Ottima confezione, pratico il bicchiere dove puoi ricaricarlo e la custodia da viaggio sempre ricaricabile. Testine intercambiabili, ne ho provate già diverse. Molte sono le funzioni di pulizia dello spazzolino e comoda la vibrazione incorporata ogni 30 secondi per cambiare arcata della bocca in fase di utilizzo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico

14/10/2021

Italia

Italia

perfetto per curare la propria igiene orale

Dopo ormai molto tempo che utilizzo questo spazzolino non solo io ho proprio potuto notare la differenza con prima, ma anche il mio dentista è rimasto sorpreso dal netto miglioramento dei miei denti nell'ultima seduta di igiene. Fumo e bevo un sacco di caffè e questo spazzolino è diventato il mio primo vero alleato in questo senso: è intuitivo da usare e nonostante io abbia anche i denti un po' sensibili è efficace ma delicato. Lo considero un vero e proprio investimento per la mia salute orale, non penso sia giusto elencare nello specifico i miglioramenti perché poi ogni bocca è diversa, ma davvero mai avrei pensato che uno spazzolino potesse fare la differenza come invece mi è successo con questo sonicare. La durata della batteria, che è interna e ricaricabile, è lunghissima è anche adesso che il mio spazzolino non è proprio più nuovo regge benissimo nonostante l'uso quotidiano. Molto pratico inoltre per me che sono sempre in giro il sistema di viaggio che permette di portare in sicurezza lo spazzolino veramente ovunque.

Pro

funzionale, efficace, durata della batteria lunghissima

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9392/39 Spazzolino elettrico sonico

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard