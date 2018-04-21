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Fuori produzione
HX8032/07
2 beccucci
AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***
La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.
La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.
2.7
su 5
3
Recensioni
fabiano
21/04/2018
Italia
utile
aiuta a rimuovere residui di cibo dopo il filo interdentale o comunque dopo la pulizia abituale grazie al forte getto di aria e liquido spero che il prossimo modello aumentino la capacità del serbatoio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss Ultra HX8032/07 Beccucci interdentali
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss Ultra HX8032/07 Beccucci interdentali
mgchina
26/04/2017
Italia
No
I beccucci di ricambio non sono disponibili per l'acquisto!!!
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci
LucyZ
24/05/2020
Italia
Non compatibili con AirFloss Ultra HX8340
Beccucci non compatibili con AirFloss Ultra HX8340
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci
se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.
* Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare
o sarai rimborsato