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Fuori produzione

Philips Sonicare AirFloss UltraBeccucci interdentali

HX8032/07

2.7
| (3) Recensioni
Migliori condizioni delle gengive in 2 settimane**
Il beccuccio AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. Ideale per chi non usa il filo.
Vedi tutti i vantaggi

Progettato per chi non usa il filo interdentale

Migliori condizioni delle gengive in 2 settimane**

  • 2 beccucci

Rimuove fino al 99,9% della placca***

Rimuove fino al 99,9% della placca***

AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Tecnologia ad aria e micro-gocce

La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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2.7

su 5

3

Recensioni

5
2

21/04/2018

Italia

Italia

utile

aiuta a rimuovere residui di cibo dopo il filo interdentale o comunque dopo la pulizia abituale grazie al forte getto di aria e liquido spero che il prossimo modello aumentino la capacità del serbatoio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss Ultra HX8032/07 Beccucci interdentali

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss Ultra HX8032/07 Beccucci interdentali

26/04/2017

Italia

Italia

No

I beccucci di ricambio non sono disponibili per l'acquisto!!!

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci

24/05/2020

Italia

Italia

Non compatibili con AirFloss Ultra HX8340

Beccucci non compatibili con AirFloss Ultra HX8340

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8012/07 Interdentale - Beccucci

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Esclusioni di responsabilità

  1. se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

  2. * Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare

  3. o sarai rimborsato