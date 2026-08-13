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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HX7012/10
Pacco da 2
Dimensioni compatte
Avvitabile
Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è caratterizzata da un profilo sagomato per adattarsi alla forma naturale dei denti e offrire una pulizia profonda.
La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.
Le testine Philips Sonicare E-Series si avvitano e svitano dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia.
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