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Fuori produzione

Philips Sonicare e-SeriesTestine standard per spazzolino sonico

HX7002/05

4.3
| (58) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Potenza e pulizia di sempre.
I prodotti Philips Sonicare E-Series sono adatti per coloro che vogliono rimuovere efficacemente la placca ogni giorno.
Vedi tutti i vantaggi

Un nuovo inizio per un'igiene orale superiore

Potenza e pulizia di sempre.

  • Pacco da 2

  • Misura standard

  • Avvitabile

La nostra testina classica

La nostra testina classica

Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è caratterizzata da un profilo sagomato per adattarsi alla forma naturale dei denti e offrire una pulizia profonda.

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Design avvitabile per modelli Essence, Elite, Xtreme, Advance

Design avvitabile per modelli Essence, Elite, Xtreme, Advance

Le testine Philips Sonicare E-Series si avvitano e svitano dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.3

su 5

58

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

23/08/2011

Italia

Italia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7001/05 Testine standard per spazzolino sonico

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18/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best of the bunch !

Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Sì, consiglio questo prodotto

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28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

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