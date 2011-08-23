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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
Pacco da 2
Misura standard
Avvitabile
Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è caratterizzata da un profilo sagomato per adattarsi alla forma naturale dei denti e offrire una pulizia profonda.
La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.
Le testine Philips Sonicare E-Series si avvitano e svitano dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia.
4.3
su 5
58
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
23/08/2011
Italia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7001/05 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7001/05 Testine standard per spazzolino sonico
greyjaybee
18/05/2016
United Kingdom
Best of the bunch !
Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Sì, consiglio questo prodotto
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Piia
28/01/2016
United Kingdom
Compratore verificato
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads