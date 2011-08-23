ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Potenza e pulizia di sempre.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Potenza e pulizia di sempre.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Fuori produzione

Philips Sonicare e-SeriesTestine standard per spazzolino sonico

HX7001/20

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Potenza e pulizia di sempre.
I prodotti Philips Sonicare E-Series sono adatti per coloro che vogliono rimuovere efficacemente la placca ogni giorno.
Vedi tutti i vantaggi

Un nuovo inizio per un'igiene orale superiore

Potenza e pulizia di sempre.

  • Confezione da 1

  • Misura standard

  • Avvitabile

La nostra testina classica

La nostra testina classica

Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è caratterizzata da un profilo sagomato per adattarsi alla forma naturale dei denti e offrire una pulizia profonda.

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Design avvitabile per modelli Essence, Elite, Xtreme, Advance

Design avvitabile per modelli Essence, Elite, Xtreme, Advance

Le testine Philips Sonicare E-Series si avvitano e svitano dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

23/08/2011

Italia

Italia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7001/05 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per e-Series HX7001/05 Testine standard per spazzolino sonico

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee