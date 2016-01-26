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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
Pacco da 2
Dimensioni compatte
Ad aggancio
Pulizia totale, denti più bianchi
La testina Philips Sonicare DiamondClean rimuove fino al 100%* di macchie in più, per denti più bianchi in soli 7 giorni. *rispetto ad uno spazzolino manuale
Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.
Le testine Philips Sonicare sono il punto di forza della nostra tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono fino a 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonica parte dal manico fino ad arrivare alla testina, creando delle microbolle che, grazie a un'azione fluidodinamica, penetrano tra gli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia efficace e delicata, sempre.
4.4
su 5
37
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Vincent
26/01/2016
Italia
Compratore verificato
Qualità eccellente
Testine di evidente qualità, nulla a che vedere con le compatibili vendute in giro. Si spende di più ma alla "fine della fiera" si spende di meno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean
Carrots
28/04/2016
United Kingdom
Great size
These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
MrsCP
18/09/2013
United Kingdom
Does exactly what it's supposed to
The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads