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NUOVO Next-Generation DiamondClean

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  • Dimensioni più piccole. Pulizia mirata.
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Fuori produzione

Philips Sonicare DiamondCleanTestine compatte per spazzolino sonico

HX6072/05

4.4
| (37) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Dimensioni più piccole. Pulizia mirata.
La testina DiamondClean è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti bianchi e senza macchie. La testina consente anche di mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
FlexCare

FlexCare
Spazzolino sonico ricaricabile

HX6932/10

Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie

Dimensioni più piccole. Pulizia mirata.

  • Pacco da 2

  • Dimensioni compatte

  • Ad aggancio

  • Pulizia totale, denti più bianchi

Denti più bianchi in una sola settimana

Denti più bianchi in una sola settimana

La testina Philips Sonicare DiamondClean rimuove fino al 100%* di macchie in più, per denti più bianchi in soli 7 giorni. *rispetto ad uno spazzolino manuale

Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Le testine Philips Sonicare sono il punto di forza della nostra tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono fino a 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonica parte dal manico fino ad arrivare alla testina, creando delle microbolle che, grazie a un'azione fluidodinamica, penetrano tra gli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia efficace e delicata, sempre.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

37

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

26/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Qualità eccellente

Testine di evidente qualità, nulla a che vedere con le compatibili vendute in giro. Si spende di più ma alla "fine della fiera" si spende di meno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean

28/04/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great size

These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

18/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what it's supposed to

The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

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