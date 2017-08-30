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Fuori produzione
HX680A
HX6807/35
HX684B
HX6850/57
HX680A
HX6807/04
HX680U
HX6800/63
HX680C
HX6803/04
HX6806/04
HX680A
HX6807/63
HX684A
HX6851/34
HX685E
HX6871/47
HX683P
HX6839/28
Confezione da 4
Misura standard
Ad aggancio
Pulizia totale, denti più bianchi
La testina Philips Sonicare DiamondClean rimuove fino al 100%* di macchie in più, per denti più bianchi in soli 7 giorni. *rispetto ad uno spazzolino manuale
Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.
La testina DiamondClean Philips Sonicare è clinicamente testata e, in sole quattro settimane di utilizzo, rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
4.9
su 5
9
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
FRA1975
30/08/2017
Italia
Compratore verificato
Semplice ed efficace
Non avevo mai provato uno spazzolino elettrico e devo ammettere che ho trovato questo prodotto molto semplice da utilizzare; inoltre già dal primo utilizzo ho avuto una sensazione di maggior pulito dei denti. Rapporto prezzo/qualità eccellente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico
Audaxdecu
16/09/2016
Italia
Compratore verificato
Ottime testine
Dopo 15 giorni di utilizzo, non posso che essere pienamente soddisfatto della qualità del prodotto. Le ho prese in combinazione con il Philips Sonicare HX9332/04 DiamondClean (offerta Day Prime). Nella confezione sono compresi anche i coprisetole in plastica trasparente. Le setole a forma di diamante sono quelle standard e arrivano senza problemi nei punti più difficili.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico
Nino113
22/04/2016
Italia
Originali!
Ho provato anche gli spazzolini compatibili, questi originali sono un'altro pianeta... se solo calassero un pò di prezzo...
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/33 Testine standard per spazzolino elettrico
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/33 Testine standard per spazzolino elettrico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale