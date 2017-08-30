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NUOVO Next-Generation DiamondClean

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  • Pulizia impeccabile* per denti più bianchi.
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Fuori produzione

Philips Sonicare DiamondCleanTestine standard per spazzolino sonico

HX6062

4.5
| (103) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Pulizia impeccabile* per denti più bianchi.
La testina DiamondClean è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti bianchi e senza macchie. La testina consente anche di mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro.
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ProtectiveClean 4300

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ProtectiveClean 4300

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ProtectiveClean 4300

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Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie

Pulizia impeccabile* per denti più bianchi.

  • Pacco da 2

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Pulizia totale, denti più bianchi

Denti più bianchi in una sola settimana

Denti più bianchi in una sola settimana

La testina Philips Sonicare DiamondClean rimuove fino al 100%* di macchie in più, per denti più bianchi in soli 7 giorni. *rispetto ad uno spazzolino manuale

Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

La testina DiamondClean Philips Sonicare è clinicamente testata e, in sole quattro settimane di utilizzo, rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

103

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

30/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Semplice ed efficace

Non avevo mai provato uno spazzolino elettrico e devo ammettere che ho trovato questo prodotto molto semplice da utilizzare; inoltre già dal primo utilizzo ho avuto una sensazione di maggior pulito dei denti. Rapporto prezzo/qualità eccellente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico

16/09/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime testine

Dopo 15 giorni di utilizzo, non posso che essere pienamente soddisfatto della qualità del prodotto. Le ho prese in combinazione con il Philips Sonicare HX9332/04 DiamondClean (offerta Day Prime). Nella confezione sono compresi anche i coprisetole in plastica trasparente. Le setole a forma di diamante sono quelle standard e arrivano senza problemi nei punti più difficili.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/07 Testine standard per spazzolino sonico

22/04/2016

Italia

Italia

Originali!

Ho provato anche gli spazzolini compatibili, questi originali sono un'altro pianeta... se solo calassero un pò di prezzo...

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/33 Testine standard per spazzolino elettrico

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX6064/33 Testine standard per spazzolino elettrico

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  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale