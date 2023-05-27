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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX680A
HX6807/35
HX684B
HX6850/57
HX680A
HX6807/04
HX680U
HX6800/63
HX680C
HX6803/04
HX6806/04
HX680A
HX6807/63
HX684A
HX6851/34
HX685E
HX6871/47
HX683P
HX6839/28
confezione da 3 pezzi
Misura standard
Ad aggancio
Pulizia totale
Questa testina dello spazzolino Philips Sonicare ha un profilo sagomato per adattarsi naturalmente alla forma dei tuoi denti e per pulire le aree difficili da raggiungere.
Questa testina rimuove fino a 2 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.
4.5
su 5
372
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Farda94
27/05/2023
Italia
Parte della promozione
Testine eccezionali!
Le testine soniche di Philips si confermano un prodotto davvero utile, direi quasi indistruttibile. Nonostante io abbia scelto la durezza media, si sono dimostrate efficaci contro la placca, ma delicate per le gengive. Le consiglio a chiunque abbia uno spazzolino sonico compatibile. Nulla da ridire sulla qualità del prodotto.
Pro
Delicatezza sulle gengive, rimozione efficace della placca
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico
Linaily
23/05/2023
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Prodotto eccellente
[Employee of philipsglobal] Ho provato le testine grazie a Philips e sono ottime, molto funzionali, le ho subito consigliate ai parenti perché mi trovo molto bene ad usarle, sono comode e funzionano. Ottima pulizia della bocca e senza far male alle gengive.
Pro
Ottima pulizia orale
Contro
Difficile da installare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
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Assunta 53
23/05/2023
Italia
Parte della promozione
Magnifici prodotti
Stupendi prodotti molto utili.bellissimi sono molto felice.mille grazie a voi
Pro
Fantastici
Contro
No
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale