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    • Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare. Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare. Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare.

      Philips Sonicare 4100 Series Spazzolino elettrico sonico

      HX3689/41

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare.

      La tecnologia sonica combinata con lo spazzolino rimuove delicatamente le macchie, per denti naturalmente più bianchi tutte le volte che li spazzoli.

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      Disponibile in:

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      4100 Series
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      4100 Series

      Spazzolino elettrico sonico

      totale

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      Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare.

      Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli

      • Tecnologia Sonicare
      • QuadPacer e SmarTimer
      • Design ergonomico e compatto
      • 14 giorni di durata della batteria
      Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli

      Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli

      Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia sonica avanzata rimuove delicatamente le macchie, per denti naturalmente più bianchi tutte le volte che li spazzoli.

      Il sensore di pressione aiuta a proteggere denti e gengive

      Il sensore di pressione aiuta a proteggere denti e gengive

      Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.

      Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e QuadPacer

      Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e QuadPacer

      La funzione SmarTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.

      Consente di scegliere tra 2 livelli di intensità

      Consente di scegliere tra 2 livelli di intensità

      Passa da un livello di intensità e l'altro per rendere confortevole la pulizia dei denti.

      La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

      La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

      Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale. *31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

      Non dimenticare mai di sostituire le testine

      Non dimenticare mai di sostituire le testine

      Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

      Batteria a lunga durata di 14 giorni

      Batteria a lunga durata di 14 giorni

      La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.

      Minore utilizzo. Riutilizzo maggiore

      Minore utilizzo. Riutilizzo maggiore

      La nostra ambizione in Philips è quella di ridurre i rifiuti elettronici. Un modo per farlo è ridurre al minimo il numero di adattatori che immettiamo sul mercato. Questi prodotti vengono forniti senza un alimentatore perché ci impegniamo a ridurre i rifiuti elettronici.

      Specifiche tecniche

      • Assorbimento

        Voltaggio
        DC5V

      • Specifiche tecniche

        Batteria
        Ricaricabile
        Autonomia (da completamente carica a scarica)
        14 giorni**
        Consumo energetico
        Standby senza display <0,5°W
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Rosa paradisiaco prismatico

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Sistema con testine
        Testine ad aggancio semplice
        Manico
        Design ergonomico e compatto
        Indicatore di stato della batteria
        La spia della batteria mostra lo stato di carica
        Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync
        • Avviso di sostituzione
        • Per sapere sempre quando
        • sostituire la testina
        • L'icona del promemoria si illumina
        • per garantire sempre risultati ottimali

      • Accessori inclusi

        Manico
        1 Serie 4100
        Testine
        1 W Optimal White
        Caricabatterie
        1

      • Prestazioni di pulizia

        Prestazioni
        Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli
        Timer
        Quadpacer e SmarTimer
        Feedback sulla pressione esercitata
        Vibrazione del manico per avvertire l'utente

      • Modalità

        Clean
        Per un'eccezionale pulizia quotidiana
        2 intensità
        • Alta
        • Bassa

      • Tecnologia con sensore di movimento intelligente

        Sensore di pressione
        Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva
        Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync
        • Per sapere sempre quando
        • sostituire la testina

      Badge-D2C

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      • Dati disponibili.
      • *sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

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