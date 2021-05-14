Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
HX3689/41
Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare.
La tecnologia sonica combinata con lo spazzolino rimuove delicatamente le macchie, per denti naturalmente più bianchi tutte le volte che li spazzoli.Scopri tutti i vantaggi
Disponibile in:
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Spazzolino elettrico sonico
totale
recurring payment
Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia sonica avanzata rimuove delicatamente le macchie, per denti naturalmente più bianchi tutte le volte che li spazzoli.
Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.
La funzione SmarTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.
Passa da un livello di intensità e l'altro per rendere confortevole la pulizia dei denti.
Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale. *31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.
Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.
La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.
La nostra ambizione in Philips è quella di ridurre i rifiuti elettronici. Un modo per farlo è ridurre al minimo il numero di adattatori che immettiamo sul mercato. Questi prodotti vengono forniti senza un alimentatore perché ci impegniamo a ridurre i rifiuti elettronici.
Assorbimento
Specifiche tecniche
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Facilità d'uso
Accessori inclusi
Prestazioni di pulizia
Modalità
Tecnologia con sensore di movimento intelligente
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.