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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX3671/14
HX367BK
Disponibile in
Sensore di pressione
La funzione SmarTimer di 2 minuti
Rimozione della placca fino a 3 volte superiore
Batteria a lunga durata di 14 giorni
Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.
Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.
Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.
4.2
su 5
746
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Adia72
17/02/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo.
Considerando che fino ad oggi il mio spazzolino elettrico aveva la testa rotonda è stato un po' antipatico abituarmi, però è stato davvero un bel regalo, ci troviamo benissimo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa
Ale2222
27/12/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo spazzolino
Il suo utilizzo è davvero semplice. La ricarica dura più di una settimana. Mi trovo veramente bene.
Pro
Durata batteria
Contro
-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa
Sì, consiglio questo prodotto
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Robertoantonucci
26/08/2023
Italia
Compratore verificato
Super prodotto
Davvero un prodotto ottimo, meglio dei suoi “fratelli maggiori” che costano di più ma valgono meno
Pro
Ottimo
Contro
Nulla da segnalare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale per denti e gengive più sani
I risultati individuali possono variare
Dati disponibili
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard