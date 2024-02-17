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Philips Sonicare 3100 seriesSpazzolino elettrico sonico - Nero

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Rosa confetto
Rosa confetto
Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.
La tecnologia sonica, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino manuale.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore*

Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

  • Sensore di pressione

  • La funzione SmarTimer di 2 minuti

  • Rimozione della placca fino a 3 volte superiore

  • Batteria a lunga durata di 14 giorni

La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale*

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale*

Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.

Il sensore di pressione integrato protegge denti e gengive

Il sensore di pressione integrato protegge denti e gengive

Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

746

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

17/02/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo.

Considerando che fino ad oggi il mio spazzolino elettrico aveva la testa rotonda è stato un po' antipatico abituarmi, però è stato davvero un bel regalo, ci troviamo benissimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa

Sì, consiglio questo prodotto

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27/12/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo spazzolino

Il suo utilizzo è davvero semplice. La ricarica dura più di una settimana. Mi trovo veramente bene.

Pro

Durata batteria

Contro

-

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa

Sì, consiglio questo prodotto

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26/08/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Super prodotto

Davvero un prodotto ottimo, meglio dei suoi “fratelli maggiori” che costano di più ma valgono meno

Pro

Ottimo

Contro

Nulla da segnalare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3100 series HX3675/15 2x Spazzolino elettrico sonico - Nero/Rosa

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. rispetto a uno spazzolino manuale per denti e gengive più sani

  2. I risultati individuali possono variare

  3. Dati disponibili

  4. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard