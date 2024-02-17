Come tutti i prodotti Philips, altissima affidabilità e serietà. Un'azienda che lentamente mi ha (ri) condotto a sè per la qualità sempre molto alta dei suoi prodotti. Nello specifico i due spazzolini, molto ben fatti, solidi e bilanciati, hanno una qualità di funzionamento che non ho riscontrato in prodotti concorrenti dello stesso tipo. Hanno la bellezza di TRE anni di garanzia, al contrario dell'anno dei prodotti rotativi di marca (che come ho scritto in una recensione specifica, smettono di funzionare poco dopo la scadenza della stessa). Proveniendo da questi ultimi, devo dire che l'adattamento è indispensabile dovendo necessariamente cambiare le modalità di spazzolamento. Lo spazzolino sonico è molto più delicato sulle gengive del rotativo e la sensazione di "liscio" sui denti è molto maggiore. La durata della batteria di questi spazzolini è elevata, i caricabatteria nella confezione sono due e utilizzano un caricatore USB normale non incluso nella confezione, cosa che alleggerisce, oltre che l'ambiente, anche il deposito dei caricatori che tutti abbiamo in casa. Un (due) prodotto ottimo, conveniente che ricomprerei ma credo che per almeno tre anni non dovrò fare, per fortuna.