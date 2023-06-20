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  • Per una pulizia interdentale quotidiana
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Nuova

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard e comfort

HX3072/00

4
| (185) Recensioni
Per una pulizia interdentale quotidiana
Sperimenta una pulizia interdentale delicata ma efficace con il beccuccio per Philips Sonicare Compact Flosser. Il beccuccio standard offre una pulizia mirata tra i denti, mentre il beccuccio comfort, con la sua punta morbida, è dedicato alle gengive sensibili.
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove fino al 99,9% di placca sulle zone trattate*

Per una pulizia interdentale quotidiana

  • Per la pulizia di tutti i giorni

  • Migliora la salute delle gengive in sole 4 settimane**

  • 2 punte: N1 standard per la pulizia interdentale e N2 comfort per denti e gengive sensibili

  • Compatibile solo con Philips Sonicare Compact Flosser

Beccuccio standard N1 ideale per una pulizia quotidiana completa

Beccuccio standard N1 ideale per una pulizia quotidiana completa

Il beccuccio standard N1 è ideale per una pulizia quotidiana completa, rimuovendo efficacemente placca e residui tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Pulizia a getto singolo N1 ideale per la rimozione dei residui di cibo

Pulizia a getto singolo N1 ideale per la rimozione dei residui di cibo

La punta standard a getto singolo N1 è ideale per rimuovere i residui di cibo più ostinati. Il 97% degli utenti concorda sul fatto che è adatta per rimuovere i residui di cibo tra i denti***.

Beccuccio comfort N2 ideale per denti e gengive sensibili

Beccuccio comfort N2 ideale per denti e gengive sensibili

Il beccuccio comfort N2 è dotato di una punta in gomma morbida pensata appositamente per l'uso su denti e gengive sensibili senza compromettere la rimozione della placca. Il 95% degli utenti concorda sul fatto che questa punta assicura una maggiore delicatezza sulle gengive**.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

185

Recensioni

20/06/2023

Italia

Italia

Se lo acquistavo prima era meglio

Ho acquistato questo prodotto dopo aver visto alcune recensioni e valutazioni degli utenti. Ero un po' timoroso dopo aver letto di acquirenti che lo hanno restituito sconsigliandolo per via degli schizzi d'acqua che volavano ovunque durante l'utilizzo. Niente di più sbagliato. Ma partiamo dal principio, ovvero l'unboxing: la confezione è piccolina, leggera ed esteticamente ben fatta. All'interno si trovano alcuni manualini un po' scarni ma d'altronde non c'è molto da dire, il prodotto nel suo involucro trasparente, 2 testine una a punta e la famigerata quad, un pratico astuccietto per il trasporto ed il caricatore da parete con cavetto USB c (la carica completa richiede 8 ore). Innestato il beccuccio, fatto il pieno di acqua tiepida per evitare eventuali fastidi, ho proceduto all'uso. Devo dire che è veramente fantastico. A parte un pochino di sanguinamento delle gengive non ho avuto nessun tipo di fastidio ne alcuno schizzo di acqua in giro. Se posso fare un appunto l'unica cosa che mi sarebbe stata comoda è un segnale di qualche tipo per dare il ritmo al passaggio tra un dente e l'altro. Nella modalità Deep clean il flusso d'acqua accelera e rallenta ritmicamente e da un vantaggio rispetto la modalità normale in cui il flusso è costante. Ma ci faró l'abitudine. La testina quad è fotonica, molto ben fatta con la gommina che non infastidisce le gengive mentre ci si corre intorno. Bella veramente. Non ho termini di paragone col filo interdentale classico, non ho strumenti per controllare le differenze, ma di certo il getto d'acqua non può sostituire lo sfregamento del filo tra i denti... Ma i residui di cibo li elimina e io ho i denti molto.molto vicini tra loro. Per cui direi promosso a pieni voti. Da odiatore del filo interdentale ribadisco: se lo avessi comprato prima sarebbe stato molto meglio. Detto questo faccio i complimenti a Philips per l'ottimo lavoro fatto ma gli do anche una tirati a d'orecchie: al momento le 2 versioni (nera e bianca) costano uguali, ma fino a ieri c'erano 40 euro di differenza. Ho ordinato anche il sonicare 9000 con l'opzione try & buy e pure in quel prodotto ci sono 55 euro di differenza tra un colore e l'altro. Il problema è che mentre lo spazzolino bianco costava molto di più di quello nero, nel caso del Power flosser era il contrario. Per cui per non buttare soldi inutilmente tocca prendere prodotti di colore diverso, cosa bruttina da vedere soprattutto per eventuali ospiti che dovessero passare per il bagno. Gran peccato perché la fattura dei prodotti è molto bella sia esteticamente che qualitativamente per cui almeno se faceste la promozione su un colore unico un cliente potrebbe comunque avere un abbinata. Pazienza

Pro

Tutto

Contro

Nulla

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

28/06/2022

Italia

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da quando lo uso maggior sensazione di freschezza

Rapido ed efficiente sostituto del filo interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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28/06/2022

Italia

Italia

ottimo prodotto

Grazie a questo prodotto posso dire addio alle gengive irritate. in un minuto mi pulisce tutti gli spazi interdentali senza danneggiare le gengive

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. in uno studio in vitro, i risultati effettivi possono variare

  2. Quando utilizzato con beccuccio comfort, indagine, USA, N=109, 2023

  3. Quando utilizzato con beccuccio standard, indagine, USA, N=109, 2023