Il prodotto è ottimo come tutti quelli della Philips, ma la caratteristica che ho trovato geniale è il colore bianco e grigio chiaro. Ho un televisore bianco su un mobile libreria in legno laccato bianco ed ho aspettato moltissimo tempo prima di trovare un Home Theater che legasse con il resto dell'arredamento, dal momento che, attualmente, quasi tutti questi sistemi sono neri. Il suono è ottimo e va bene anche la sinconizzazione con il televisore per utilizzare un solo telecomando. Perfetto anche per l'ascolto degli Mp3 tramite USB.