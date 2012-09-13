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Fuori produzione

Philips Fidelio SoundHubHome Theater 2.1

HTS9241/12

4.1

| (81) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto

Dettagli audio con chiarezza mozzafiato

Scopri Crystal Clear Sound con i nuovi sistemi Home Cinema SoundHub HTS9241. I tweeter in titanio riproducono con chiarezza incredibile tutti i dettagli sonori. Guarda i tuoi film e ascolta la tua musica preferita così come sono stati concepiti all'origine.

Vedi tutti i vantaggi

Audio in primo piano

Dettagli audio con chiarezza mozzafiato

  • Blu-ray 3D

  • Tweeter in titanio

Tweeter in titanio per un audio senza distorsioni dalla nitidezza superiore

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I tweeter in titanio, sviluppati in collaborazione, sono estremamente rigidi e leggeri e garantiscono un audio senza distorsioni. La loro eccezionale resistenza alla distorsione e alla risonanza per tutta la gamma di frequenze percepibili assicura una nitidezza senza precedenti di tutti i dettagli sonori.

Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro

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Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.

Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti

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Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

81

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

13/09/2012

Italia

Italia

Ottimo

Design davvero splendido e ottime prestazioni. Ottima la possibilita' di collegare in wifi al pc per vedere film dall'hard disk. Purtroppo i tweeter non hanno i buchi posteriori per poterli appendere al muro (in alternativa si toglie la base in vetro ma il risultato non e' ottimale). Un'altra limitazione e' data dal subwoofer che si collega con un cavo particolare e non con un normale cavo stereo. Quindi la distanza massima del subwoofer dal lettore e' limitata dalla lunghezza del cavo in dotazione.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1

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17/05/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto, design superlativo.

Il prodotto è ottimo come tutti quelli della Philips, ma la caratteristica che ho trovato geniale è il colore bianco e grigio chiaro. Ho un televisore bianco su un mobile libreria in legno laccato bianco ed ho aspettato moltissimo tempo prima di trovare un Home Theater che legasse con il resto dell'arredamento, dal momento che, attualmente, quasi tutti questi sistemi sono neri. Il suono è ottimo e va bene anche la sinconizzazione con il televisore per utilizzare un solo telecomando. Perfetto anche per l'ascolto degli Mp3 tramite USB.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1

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29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

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Questa revisione è stata effettuata per SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

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  1. Il sistema Home Theater può essere abbinato a tutti i TV Philips.

  2. Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.