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Fuori produzione
Dettagli audio con chiarezza mozzafiato
Scopri Crystal Clear Sound con i nuovi sistemi Home Cinema SoundHub HTS9241. I tweeter in titanio riproducono con chiarezza incredibile tutti i dettagli sonori. Guarda i tuoi film e ascolta la tua musica preferita così come sono stati concepiti all'origine.
Blu-ray 3D
Tweeter in titanio
I tweeter in titanio, sviluppati in collaborazione, sono estremamente rigidi e leggeri e garantiscono un audio senza distorsioni. La loro eccezionale resistenza alla distorsione e alla risonanza per tutta la gamma di frequenze percepibili assicura una nitidezza senza precedenti di tutti i dettagli sonori.
Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.
Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.
4.1
su 5
81
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
babars
13/09/2012
Italia
Ottimo
Design davvero splendido e ottime prestazioni. Ottima la possibilita' di collegare in wifi al pc per vedere film dall'hard disk. Purtroppo i tweeter non hanno i buchi posteriori per poterli appendere al muro (in alternativa si toglie la base in vetro ma il risultato non e' ottimale). Un'altra limitazione e' data dal subwoofer che si collega con un cavo particolare e non con un normale cavo stereo. Quindi la distanza massima del subwoofer dal lettore e' limitata dalla lunghezza del cavo in dotazione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1
Sì, consiglio questo prodotto
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fscs65
17/05/2012
Italia
Ottimo prodotto, design superlativo.
Il prodotto è ottimo come tutti quelli della Philips, ma la caratteristica che ho trovato geniale è il colore bianco e grigio chiaro. Ho un televisore bianco su un mobile libreria in legno laccato bianco ed ho aspettato moltissimo tempo prima di trovare un Home Theater che legasse con il resto dell'arredamento, dal momento che, attualmente, quasi tutti questi sistemi sono neri. Il suono è ottimo e va bene anche la sinconizzazione con il televisore per utilizzare un solo telecomando. Perfetto anche per l'ascolto degli Mp3 tramite USB.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1
Sì, consiglio questo prodotto
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Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Sì, consiglio questo prodotto
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Il sistema Home Theater può essere abbinato a tutti i TV Philips.
Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.