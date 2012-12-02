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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS3539/12

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio surround potente

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Cinema Philips HTS3539. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 600 W e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.

Vedi tutti i vantaggi

da altoparlanti compatti

Audio surround potente

  • DVD

La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

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Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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