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Fuori produzione
Audio surround potente
Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Cinema Philips HTS3539. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 600 W e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.
DVD
Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
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Questa revisione è stata effettuata per HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes