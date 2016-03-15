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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
In un anno le testine del tuo rasoio tagliano 4,5 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio ogni anno per risultati ottimali.
NIVEA FOR MEN
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.
Le testine di rasatura sono dotate degli esclusivi anelli, che consentono al rasoio di scorrere facilmente sul volto.
4.4
su 5
16
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Starceck
15/03/2016
Italia
TESTINE HS85 NON SI TROVANO
RASOIO ECCELLENTE, LE TESTINE HS85 NON SI TROVANO NEI CENTRI AUTORIZZATI PHILIPS O SU INTERNET, QUALCUNO HA DELLE DRITTE PER TROVARE LE TESTINE DI RICAMBIO? GRAZIE Maurizio
Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura
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cody12
11/10/2013
Italia
prodotto stabile ed affidabile
è veramente un prodotto sul quale poter fare affidamento tutte le mattine per evere un viso ben rasato e una pelle priva di arrossamenti, sottomla doccia da il massimo.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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ignazio56
08/09/2013
Italia
qualita' e garanzia del prodotto
sono soddisfattissimo dei prodotti philips da me usati da sempre e di cui segnalo soprattutto la qualita',la serieta' della casa e la garanzia che in qualunque momento si ha bisogno di qualcosa c'e' qualcuno che risolve i problemi.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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