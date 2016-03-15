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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
Ogni anno le lame del tuo rasoio Philips scalano il Monte Everest ben 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo, anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del rasoio sostituendo le testine di rasatura ogni anno.
con cartuccia di ricambio
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.
Le testine di rasatura sono dotate degli esclusivi anelli, che consentono al rasoio di scorrere facilmente sul volto.
4.4
su 5
16
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Starceck
15/03/2016
Italia
TESTINE HS85 NON SI TROVANO
RASOIO ECCELLENTE, LE TESTINE HS85 NON SI TROVANO NEI CENTRI AUTORIZZATI PHILIPS O SU INTERNET, QUALCUNO HA DELLE DRITTE PER TROVARE LE TESTINE DI RICAMBIO? GRAZIE Maurizio
Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura
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cody12
11/10/2013
Italia
prodotto stabile ed affidabile
è veramente un prodotto sul quale poter fare affidamento tutte le mattine per evere un viso ben rasato e una pelle priva di arrossamenti, sottomla doccia da il massimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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ignazio56
08/09/2013
Italia
qualita' e garanzia del prodotto
sono soddisfattissimo dei prodotti philips da me usati da sempre e di cui segnalo soprattutto la qualita',la serieta' della casa e la garanzia che in qualunque momento si ha bisogno di qualcosa c'e' qualcuno che risolve i problemi.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura