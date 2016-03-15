ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fuori produzione

NIVEAtestine di rasatura

HS85/44

4.4

| (16) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura accurata

Ogni anno le lame del tuo rasoio Philips scalano il Monte Everest ben 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo, anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del rasoio sostituendo le testine di rasatura ogni anno.

Vedi tutti i vantaggi

Sostituire le testine ogni 12 mesi per risultati ottimali

Rasatura accurata

  • con cartuccia di ricambio

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Flex Tracker

Sistema Flex Tracker

Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.

Anelli di scorrimento

Anelli di scorrimento

Le testine di rasatura sono dotate degli esclusivi anelli, che consentono al rasoio di scorrere facilmente sul volto.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.4

su 5

16

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

15/03/2016

Italia

Italia

TESTINE HS85 NON SI TROVANO

RASOIO ECCELLENTE, LE TESTINE HS85 NON SI TROVANO NEI CENTRI AUTORIZZATI PHILIPS O SU INTERNET, QUALCUNO HA DELLE DRITTE PER TROVARE LE TESTINE DI RICAMBIO? GRAZIE Maurizio

Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura

Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura

11/10/2013

Italia

Italia

prodotto stabile ed affidabile

è veramente un prodotto sul quale poter fare affidamento tutte le mattine per evere un viso ben rasato e una pelle priva di arrossamenti, sottomla doccia da il massimo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura

08/09/2013

Italia

Italia

qualita' e garanzia del prodotto

sono soddisfattissimo dei prodotti philips da me usati da sempre e di cui segnalo soprattutto la qualita',la serieta' della casa e la garanzia che in qualunque momento si ha bisogno di qualcosa c'e' qualcuno che risolve i problemi.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS85/60 testine di rasatura

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee