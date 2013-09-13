Scelgo e consiglio da sempre prodotti Philips, perchè li ho sempre trovati robusti, affidabili, di lunga durata e di disegn gradevole. Assolutamente positiva è stata la mia esperienza relativa ai rasoi elettrici Philips che praticamente utilizzo da svariati decenni, sempre con eccellenti risultati e senza bisogno di riparazioni!Particolarmente positivo è il giudizio che esprimo per l' HS8400 che utilizzo con entusiasmo per le sue rasature sempre precise, accurate, rapide e soprattutto rispettose dell'epidermide del viso! Per quanto mi riguarda ha segnato una piacevole evoluzione rispetto a tutte le esperienze pregresse.