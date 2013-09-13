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Fuori produzione
Regolabarba ruotante di precisione
La crema NIVEA FOR MEN viene erogata attraverso le testine di rasatura direttamente sulla pelle permettendo di idratarla durante la rasatura. Questa crema contiene Natural Microtec che protegge la pelle dalle irritazioni.
Segue delicatamente il contorno del viso per una rasatura precisa anche nei punti più difficili
Le testine di rasatura sono dotate di anelli esclusivi che consentono di distendere la pelle e alzare i peli per una rasatura ottimale
3.9
su 5
32
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
Russelsheim
13/09/2013
Italia
Molto funzionale
Il rasoio funziona molto bene ma non riesco a trovare il ricaricato re del sapone nivea.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS8440 NIVEA FOR MEN shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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silvialex
01/09/2013
Italia
questo prodotto e' ottimo
ottimo prodotto qualita' prezzo,facile da usare ,ottimi risultati di rasatura anche con barba dura e pelle delicata....
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS8440/23 Rasoio NIVEA FOR MEN
Sì, consiglio questo prodotto
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giorgetto
01/09/2013
Italia
ottimo prodotto
sin dal primo uso ho constatato affidabilità e delicatezza
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.