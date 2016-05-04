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Fuori produzione

NIVEARasoio NIVEA FOR MEN

HS8060/25

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura perfetta, pelle sana
La crema NIVEA FOR MEN viene distribuita direttamente sulla pelle assicurando idratazione e benessere durante la rasatura. La sua formulazione è arricchita di vitamine e camomilla per idratare la pelle e assicurare un look perfetto
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N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Sistema di erogazione della crema

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  • con sistema di riempimento e ricarica

Sistema Flex Tracker

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Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.

Anelli di scorrimento

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Le testine di rasatura sono dotate degli esclusivi anelli, che consentono al rasoio di scorrere facilmente sul volto.

Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR MEN viene erogata direttamente sulla pelle

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

04/05/2016

Italia

Italia

DELUSIONE

Acquisto Philips da sempre, mio padre ci lavorava fin dagli anni 60. Ma la vana ricerca di testine di ricambio per questo rasoio ancora valido e ben funzionante mi ha obbligato ad acquistarne uno nuovo! Ho scelto ancora Philips ma ho preferito prendere un modello economico che butterò quando, fra due anni, sarà il momento di cambiare le testine!| Peccato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HS8060/25 Rasoio NIVEA FOR MEN

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 