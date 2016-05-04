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Fuori produzione
con sistema di riempimento e ricarica
La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR MEN viene erogata direttamente sulla pelle
Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA FOR MEN dal flaconcino direttamente nel rasoio Philips NIVEA FOR MEN.
Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
AARONNIE
04/05/2016
Italia
DELUSIONE
Acquisto Philips da sempre, mio padre ci lavorava fin dagli anni 60. Ma la vana ricerca di testine di ricambio per questo rasoio ancora valido e ben funzionante mi ha obbligato ad acquistarne uno nuovo! Ho scelto ancora Philips ma ho preferito prendere un modello economico che butterò quando, fra due anni, sarà il momento di cambiare le testine!| Peccato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HS8060/25 Rasoio NIVEA FOR MEN
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Questa revisione è stata effettuata per HS8060/25 Rasoio NIVEA FOR MEN
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.