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Daily Collection Robot da cucina compatto
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Devo pulire il robot da cucina Philips prima di utilizzarlo per la prima volta?
È possibile versare sostanze liquide bollenti nel vaso frullatore Philips?
PORTA LAME BIANCO
Unità lama
Anello di guarnizione I
Recipiente del robot da cucina
Coperchio per recipiente
Pestello
Gruppo lame del tritatutto
Vaso frullatore
COPERCHIO RECIPIENTE
Porta-accessori del robot da cucina
DISCO emulsionante
Disco per sminuzzare e affettare
Lama per impastare
Dosatore
Il frullatore Philips si blocca durante la lavorazione
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