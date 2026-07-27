Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
HR7320/00
700W
19 funzioni
Disco 2 in 1
Riposizionamento nel recipiente
Il nostro potente motore può gestire facilmente una grande varietà di ingredienti, dall'impasto per il pane alle verdure più dure, ai formaggi e al cioccolato. Inoltre, è in grado di affettare e sminuzzare con facilità.
Con oltre 19 funzioni, non esiste alcun limite a quello che puoi preparare: pasti, pane, salse e molto altro ancora. Utilizza gli accessori multifunzione di elevata qualità per tritare, macinare e ridurre in purea gli ingredienti con la lama a S, oppure taglia a fette e sminuzza con il disco 2 in 1. Prepara ciò che ti piace di più, come vuoi tu: monta, frusta, impasta e molto altro ancora.
Preparazione veloce grazie all'ampia apertura di inserimento che riduce al minimo il tempo speso a pre-tagliare gli ingredienti.
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