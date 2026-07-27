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Daily CollectionRobot da cucina compatto

HR7320/00

Riscopri ogni giorno la semplicità dei pasti fatti in casa
Se desideri seguire un'alimentazione salutare e preparare i tuoi pasti in casa ma non hai mai tempo, amerai il nostro robot da cucina Philips Daily Compact. Lo abbiamo progettato proprio per chi, come te, ha una vita piena di impegni. Sarai in grado di preparare piatti fantastici in tutta facilità e senza sforzi.
Vedi tutti i vantaggi

grazie agli accessori essenziali e al design salva spazio

Riscopri ogni giorno la semplicità dei pasti fatti in casa

  • 700W

  • 19 funzioni

  • Disco 2 in 1

  • Riposizionamento nel recipiente

Potente motore da 700W per una lavorazione facile

Potente motore da 700W per una lavorazione facile

Il nostro potente motore può gestire facilmente una grande varietà di ingredienti, dall'impasto per il pane alle verdure più dure, ai formaggi e al cioccolato. Inoltre, è in grado di affettare e sminuzzare con facilità.

Pratico apparecchio multiuso: impasta, frulla, sminuzza, affetta

Con oltre 19 funzioni, non esiste alcun limite a quello che puoi preparare: pasti, pane, salse e molto altro ancora. Utilizza gli accessori multifunzione di elevata qualità per tritare, macinare e ridurre in purea gli ingredienti con la lama a S, oppure taglia a fette e sminuzza con il disco 2 in 1. Prepara ciò che ti piace di più, come vuoi tu: monta, frusta, impasta e molto altro ancora.

Preparazione veloce grazie all'ampia apertura di inserimento che riduce al minimo il tempo speso a pre-tagliare gli ingredienti

Preparazione veloce grazie all'ampia apertura di inserimento che riduce al minimo il tempo speso a pre-tagliare gli ingredienti

Preparazione veloce grazie all'ampia apertura di inserimento che riduce al minimo il tempo speso a pre-tagliare gli ingredienti.

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