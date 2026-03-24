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Serie 7000 Frullatore ad alta velocità
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HR3760/10
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Serie 7000Recipiente
Serie 7000Dosatore
7000 SeriesCoperchio del bicchiere
7000 SeriesGuarnizione coperchio del bicchiere
Serie 7000Lama
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7000 SeriesSpatola
7000 SeriesBicchiere da viaggio
7000 SeriesCoperchio per bicchiere da viaggio
Serie 7000Guarnizione bicchiere da viaggio
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