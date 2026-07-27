Scopri fantastiche ricette e tutta la bontà del caffè con HomeID

Scarica l'app HomeID e scopri centinaia di ricette per il tuo frullatore, tra cui tante nuove idee per bevande, snack, dessert e pasti completi. Grazie a semplici ma deliziose innovazioni ai piatti preferiti della tua famiglia, fare scelte alimentari salutari non è mai stato così piacevole. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, su HomeID troverai ricette davvero sensazionali.