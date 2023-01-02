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HR3760/10
Ispirazione infinita. Frullati più omogenei.
Crea una varietà di sapori e consistenze senza precedenti grazie alla tecnologia ProBlend Ultra e utilizza l'app HomeID per esplorare nuove possibilità. Così, dai frullati alle zuppe, dalle salse al burro di noccioline, puoi rendere felice tutta la famiglia.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Frullatore ad alta velocità
totale
recurring payment
Scarica l'app HomeID e scopri centinaia di ricette per il tuo frullatore, tra cui tante nuove idee per bevande, snack, dessert e pasti completi. Grazie a semplici ma deliziose innovazioni ai piatti preferiti della tua famiglia, fare scelte alimentari salutari non è mai stato così piacevole. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, su HomeID troverai ricette davvero sensazionali.
La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta.
Il vaso ProBlend Ultra è dotato di scanalature esclusive per spingere costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.
Il motore ProBlend Ultra eroga una potenza di 1500W per generare il flusso di miscelazione e far circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme.
Le lame ProBlend Ultra sono esclusivamente progettate con una combinazione composta da una lama seghettata, per tritare gli ingredienti duri in pezzi più piccoli, e lame affilate per affettare finemente e ottenere una consistenza perfetta.
I programmi di selezione rapida sul display digitale sono definiti con l'impostazione dell'ora e della velocità in modo che le tue ricette preferite siano a portata di mano. Includono frullato, burro di noci, dessert, zuppa, salsa e funzioni di triturazione del ghiaccio e pulizia.
Attiva la funzione di pulizia con una piccola quantità di acqua e sapone per piatti, per una pulizia senza problemi in soli 2 minuti. La funzione di pulizia rimuove anche i residui più ostinati, come impasti di torte e burro di noci.
Tutte le parti estraibili sono lavabili in lavastoviglie. La lama ProBlend Ultra è progettata appositamente per evitare che le particelle di cibo restino intrappolate sotto le lame.
Bicchiere in vetro da 2L con capacità effettiva di 1,8L così da essere sufficiente per tutta la famiglia.
Due bicchieri Tritan trasparenti e resistenti, senza BPA. Crea le tue bevande personali in quantità ridotte in due bicchieri separati per gli spostamenti.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
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