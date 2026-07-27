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Serie 7000Frullatore ad alta velocità

HR3760/10

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Crea una varietà di sapori e consistenze senza precedenti grazie alla tecnologia ProBlend Ultra e utilizza l'app HomeID per esplorare nuove possibilità. Così, dai frullati alle zuppe, dalle salse al burro di noccioline, puoi rendere felice tutta la famiglia.
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Scopri fantastiche ricette e tutta la bontà del caffè con HomeID

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Tecnologia ProBlend Ultra

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La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta.

Bicchiere ProBlend Ultra

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Il vaso ProBlend Ultra è dotato di scanalature esclusive per spingere costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.

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