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Preparazione alimenti
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Serie 3000 Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L
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HR2041/00
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Qual è la funzione del coperchio piccolo?
È possibile versare sostanze liquide bollenti nel vaso frullatore Philips?
Serie 3000BICCHIERE CON GRUPPO LAME
3000 SeriesCOPERCHIO DEL BICCHIERE
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