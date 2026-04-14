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Serie 3000 Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L

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Serie 3000Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L

HR2041/00

Serie 3000 Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L

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  • PDF file, 562.7 kB
  • 13 March 2026

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