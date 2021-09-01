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    • Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi* Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi* Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*
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      Serie 3000 Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L

      HR2041/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*

      Progettato per frullare ogni giorno ancora più facilmente, con una potenza di 450W e le prestazioni delle lame necessarie per lavorare tutti gli ingredienti insieme e persino tritare il ghiaccio. Garantisce una consistenza omogenea con il minimo sforzo e in pochissimo tempo.

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      Serie 3000
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      Serie 3000

      Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L

      totale

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      Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*

      Esclusivo sistema ProBlend

      • Sistema ProBlend
      • Capacità massima 1,9L
      • Capacità effettiva 1L
      • 1 impostazioni di velocità + PULSE
      • Bicchiere in plastica
      Esclusivo sistema ProBlend per una consistenza omogenea

      Esclusivo sistema ProBlend per una consistenza omogenea

      L'esclusivo sistema ProBlend unisce 3 tecnologie in una, progettate su misura per garantire una miscelazione omogenea e senza grumi in soli 45 secondi*. Il motore da 450W aziona il flusso di miscelazione far circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme, mentre l'innovativo design delle lame presenta una forma specificamente progettata per massimizzare l'area di taglio. Infine, il bicchiere è dotato di scanalature che guidano costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.

      Trita finemente il ghiaccio in soli 45 secondi**

      Trita finemente il ghiaccio in soli 45 secondi**

      Utilizza il sistema ProBlend e la funzione PULSE per tritare finemente i cubetti di ghiaccio in soli 45 secondi**. Perfetto per le tue bevande e i tuoi frullati preferiti e per dessert speciali.

      1 impostanzione di velocità + funzione PULSE

      1 impostanzione di velocità + funzione PULSE

      Dotato di una impostazione di velocità e della funzione Pulse Pulse, puoi scegliere tra un'ampia gamma di bevande da preparare in tutta semplicità. Compatibile per l'utilizzo con vari ingredienti, come erbe, spezie e verdure, per macinare il caffè e persino per tritare il ghiaccio per deliziosi frullati rifrescanti.

      Bicchiere ad ampia capacità per l'intera famiglia

      Bicchiere ad ampia capacità per l'intera famiglia

      Capacità effettiva di 1L (sulla base di un bicchiere da 200 ml), per servire fino a 5 bevande.***

      Scarica l'app NutriU per piatti sani e gustosi da gustare in famiglia.

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      Scarica e scopri l'app NutriU con oltre 200 idee su come preparare le bevande, i pasti e gli spuntini che preferisci con l'aiuto del tuo nuovo frullatore. Impara a cucinare in modo sano e semplice: la tua famiglia non potrà più farne a meno. E l'app NutriU offre una varietà di alternative salutari ai tuoi piatti preferiti. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, troverai un'abbondanza di ricette salutari e deliziose.

      Il sensore MTP impedisce il surriscaldamento del motore

      Il sensore MTP impedisce il surriscaldamento del motore

      Lo speciale sensore MTP (Motor Thermo Protection) è progettato per impedire il surriscaldamento del motore e proteggerlo da condizioni di sovracorrente durante l'uso.

      Design ergonomico e robusto per una maggiore facilità d'uso

      Design ergonomico e robusto per una maggiore facilità d'uso

      Il design è stato attentamente studiato per essere ergonomico e robusto, ma anche moderno ed elegante, in modo da adattarsi ad ogni tipologia di cucina. La forma del bicchiere è comoda da impugnare e la manopola consente un facile utilizzo.

      Lame in acciaio inossidabile estremamente resistenti

      Lame in acciaio inossidabile estremamente resistenti

      Resistenti lame in acciaio inossidabile sempre affilate; non arrugginiscono e non si ossidano.

      Piedini a ventosa per evitare vibrazioni durante l'uso

      Piedini a ventosa per evitare vibrazioni durante l'uso

      Il frullatore è dotato di piedini a ventosa per garantire stabilità e assenza di vibrazioni durante l'uso.

      2 anni di garanzia

      2 anni di garanzia

      Per una maggiore tranquillità, il frullatore viene fornito con una garanzia di 2 anni.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Impostazioni preprogrammate
        No
        Funzioni
        frullare
        Tipo di prodotto
        Frullatore
        Numero di dosi
        4
        Piedini antiscivolo
        Interfaccia
        Manopola rotante
        Lunghezza cavo
        0,85 m
        Vano portacavo
        Tecnologia
        Sistema ProBlend
        Interruttore on/off integrato
        Termostato regolabile
        No
        Spia di alimentazione
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Plastica SAN
        Materiale della lama
        acciaio inossidabile
        Rotazioni al minuto (RPM)
        19.000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        No
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        No
        Libro di ricette
        No
        Livello di rumorosità (standard)
        LC = 86 dB(A)
        Garanzia
        2 anni

      • Specifiche tecniche

        Potenza
        450
        Voltaggio
        230
        Frequenza
        50
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        No

      • Compatibilità

        Accessorio compatibile (non incluso)
        Tagliando di garanzia
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Manuale utente

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza
        Spegnimento automatico
        No
        Indicatore della temperatura
        No
        Arresto automatico delle lame
        No
        Blocco accesso
        No

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        19,2
        Larghezza prodotto
        16,6
        Altezza prodotto
        37,7
        Peso prodotto
        1,47
        Lunghezza confezione
        22
        Larghezza confezione
        25,3
        Altezza confezione
        34,6
        Peso confezione
        2,13

      • Durata

        Custodia
        > 75% materiali riciclati

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Indonesia

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      • *Testato in modalità MAX su varie ricette
      • **Testato in modalità PULSE, con 8 cubetti di ghiaccio (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
      • ***con un bicchiere da 200 ml

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