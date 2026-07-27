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Garanzia di 2 anni
HR2041/00
Sistema ProBlend
Capacità massima 1,9L
Capacità effettiva 1L
1 impostazioni di velocità + PULSE
Bicchiere in plastica
L'esclusivo sistema ProBlend unisce 3 tecnologie in una, progettate su misura per garantire una miscelazione omogenea e senza grumi in soli 45 secondi*. Il motore da 450W aziona il flusso di miscelazione far circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme, mentre l'innovativo design delle lame presenta una forma specificamente progettata per massimizzare l'area di taglio. Infine, il bicchiere è dotato di scanalature che guidano costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.
Utilizza il sistema ProBlend e la funzione PULSE per tritare finemente i cubetti di ghiaccio in soli 45 secondi**. Perfetto per le tue bevande e i tuoi frullati preferiti e per dessert speciali.
Dotato di una impostazione di velocità e della funzione Pulse Pulse, puoi scegliere tra un'ampia gamma di bevande da preparare in tutta semplicità. Compatibile per l'utilizzo con vari ingredienti, come erbe, spezie e verdure, per macinare il caffè e persino per tritare il ghiaccio per deliziosi frullati rifrescanti.
Recensioni
Testato in modalità MAX su varie ricette
Testato in modalità PULSE, con 8 cubetti di ghiaccio (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
con un bicchiere da 200 ml