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  • Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*
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Serie 3000Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L

HR2041/00

Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*
Progettato per frullare ogni giorno ancora più facilmente, con una potenza di 450W e le prestazioni delle lame necessarie per lavorare tutti gli ingredienti insieme e persino tritare il ghiaccio. Garantisce una consistenza omogenea con il minimo sforzo e in pochissimo tempo.
Vedi tutti i vantaggi

Esclusivo sistema ProBlend

Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*

  • Sistema ProBlend

  • Capacità massima 1,9L

  • Capacità effettiva 1L

  • 1 impostazioni di velocità + PULSE

  • Bicchiere in plastica

Esclusivo sistema ProBlend per una consistenza omogenea

Esclusivo sistema ProBlend per una consistenza omogenea

L'esclusivo sistema ProBlend unisce 3 tecnologie in una, progettate su misura per garantire una miscelazione omogenea e senza grumi in soli 45 secondi*. Il motore da 450W aziona il flusso di miscelazione far circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme, mentre l'innovativo design delle lame presenta una forma specificamente progettata per massimizzare l'area di taglio. Infine, il bicchiere è dotato di scanalature che guidano costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.

Trita finemente il ghiaccio in soli 45 secondi**

Trita finemente il ghiaccio in soli 45 secondi**

Utilizza il sistema ProBlend e la funzione PULSE per tritare finemente i cubetti di ghiaccio in soli 45 secondi**. Perfetto per le tue bevande e i tuoi frullati preferiti e per dessert speciali.

1 impostanzione di velocità + funzione PULSE

1 impostanzione di velocità + funzione PULSE

Dotato di una impostazione di velocità e della funzione Pulse Pulse, puoi scegliere tra un'ampia gamma di bevande da preparare in tutta semplicità. Compatibile per l'utilizzo con vari ingredienti, come erbe, spezie e verdure, per macinare il caffè e persino per tritare il ghiaccio per deliziosi frullati rifrescanti.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato in modalità MAX su varie ricette

  2. Testato in modalità PULSE, con 8 cubetti di ghiaccio (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. con un bicchiere da 200 ml