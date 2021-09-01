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HR2041/00
Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*
Progettato per frullare ogni giorno ancora più facilmente, con una potenza di 450W e le prestazioni delle lame necessarie per lavorare tutti gli ingredienti insieme e persino tritare il ghiaccio. Garantisce una consistenza omogenea con il minimo sforzo e in pochissimo tempo.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Frullatore con tecnologia ProBlend, 450W, 1,9L
totale
recurring payment
L'esclusivo sistema ProBlend unisce 3 tecnologie in una, progettate su misura per garantire una miscelazione omogenea e senza grumi in soli 45 secondi*. Il motore da 450W aziona il flusso di miscelazione far circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme, mentre l'innovativo design delle lame presenta una forma specificamente progettata per massimizzare l'area di taglio. Infine, il bicchiere è dotato di scanalature che guidano costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.
Utilizza il sistema ProBlend e la funzione PULSE per tritare finemente i cubetti di ghiaccio in soli 45 secondi**. Perfetto per le tue bevande e i tuoi frullati preferiti e per dessert speciali.
Dotato di una impostazione di velocità e della funzione Pulse Pulse, puoi scegliere tra un'ampia gamma di bevande da preparare in tutta semplicità. Compatibile per l'utilizzo con vari ingredienti, come erbe, spezie e verdure, per macinare il caffè e persino per tritare il ghiaccio per deliziosi frullati rifrescanti.
Capacità effettiva di 1L (sulla base di un bicchiere da 200 ml), per servire fino a 5 bevande.***
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Lo speciale sensore MTP (Motor Thermo Protection) è progettato per impedire il surriscaldamento del motore e proteggerlo da condizioni di sovracorrente durante l'uso.
Il design è stato attentamente studiato per essere ergonomico e robusto, ma anche moderno ed elegante, in modo da adattarsi ad ogni tipologia di cucina. La forma del bicchiere è comoda da impugnare e la manopola consente un facile utilizzo.
Resistenti lame in acciaio inossidabile sempre affilate; non arrugginiscono e non si ossidano.
Il frullatore è dotato di piedini a ventosa per garantire stabilità e assenza di vibrazioni durante l'uso.
Per una maggiore tranquillità, il frullatore viene fornito con una garanzia di 2 anni.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
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