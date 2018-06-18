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Fuori produzione

SmartTouch-XLRasoio elettrico

HQ9160

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
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Per gli uomini che vogliono solo il meglio, SmartTouch-XL combina le testine di rasatura Speed-XL con il sistema per il contorno del viso SmartTouch, per una rasatura impeccabile, rapida e senza irritazione.
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Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

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Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

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I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Personal Comfort Control si adatta al vostro tipo di pelle.

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Personal Comfort Control adotta il rasoio al tipo di pelle. Selezionare l'impostazione 'Normal' per una rasatura rapida e perfetta. Selezionare 'Sensitive' per una rasatura delicata e ottenere il massimo comfort per la pelle.

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

18/06/2018

Italia

Italia

Comodo dappertutto

E' un ottimo prodotto, taglia la mia barba alla perfezione e lo porto sempre con me.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9160 Rasoio elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 