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Fuori produzione
Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Personal Comfort Control adotta il rasoio al tipo di pelle. Selezionare l'impostazione 'Normal' per una rasatura rapida e perfetta. Selezionare 'Sensitive' per una rasatura delicata e ottenere il massimo comfort per la pelle.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
tommy47
18/06/2018
Italia
Comodo dappertutto
E' un ottimo prodotto, taglia la mia barba alla perfezione e lo porto sempre con me.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9160 Rasoio elettrico
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Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9160 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.