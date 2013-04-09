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Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
4.4
su 5
60
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
knox
09/04/2013
United Kingdom
Compratore verificato
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
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Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.