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Fuori produzione

7000 SeriesRasoio elettrico

HQ7380

4.4
| (60) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort e precisione
Questo rasoio è dotato dell'esclusivo sistema Precision Cutting, dispone di testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti ed è completamente lavabile.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

  • Ricarica rapida

  • Custodia da viaggio

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

60

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

1

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Easy to clean

Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to clean

Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7380 Electric shaver

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26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Gets the job done!

Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7380 Electric shaver

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 