Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema Precision Cutting
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
4.0
su 5
101
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
vinicio leoni
16/03/2026
Italia
Compratore verificato
sono 42 anni che uso i vostri rasoi elettrici e ne sono stato sempre soddisfatto
Pro
rasatura perfetta
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico
Date of Use 2025-02-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico
Date of Use 2025-02-16
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.