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testine di rasatura

HQ167/40

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura accurata

Ogni anno le lame del tuo rasoio scalano il Monte Everest ben 49 volte! Dopo un esercizio di questo tipo, anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine di rasatura ogni 12 mesi.

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Rasatura accurata

  • Lift & Cut

  • 3 testine

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Impermeabile

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Usa il rasoio elettrico sotto la doccia per risparmiare tempo e regalarti una piacevole sensazione di freschezza.

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

17/12/2012

Italia

Italia

BUONO

ottime testine per rasoio Nivea for Men, uso questo rasoio da molti anni e mi trovo benissimo. Certo il sistema per comprare le testine mi sembra assurdo visto che devo per forza lasciare una recensione...vediamo se va bene adesso, perchè prima il testo era troppo corto...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ167/50 shaving heads

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