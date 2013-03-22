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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HP8696/00
Varietà di ricci, cura costante
I ricci sono per sempre, sono eterni e non passeranno mai di moda! Philips Multi-Curler ti aiuta a creare ricci con stili diversi: fitti, voluminosi, ondulati o fluenti. Sperimenta nuovi stili mentre ti prendi cura dei tuoi capelli.
4 accessori per la piega
Temperatura 190 °C
Rivestimento in ceramica
Philips Multi-Curler contiene: pinza arricciante da 16 mm per i boccoli; spazzola per creare volume aggiuntivo; pinza arricciante da 22 mm e spazzola a spirale per creare ricci grandi e onde bellissime.
Rivestimento protettivo in ceramica, per una protezione ottimale dei capelli.
La temperatura per lo styling a 190 °C assicura risultati duraturi riducendo al minimo il rischio di danneggiare i capelli.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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