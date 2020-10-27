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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Capelli lisci e luminosi in tutta semplicità
Piastre lunghe in ceramica e tormalina progettate appositamente per uno styling facile e veloce.
Rivestimento in ceramica e tormalina
Piastre lunghe 100 mm
Temperatura di styling di 210 °C
Le piastre in ceramica e tormalina scorrono in modo fluido sui capelli, per un look splendente e senza effetto crespo.
Le piastre lunghe 100 mm consentono un contatto migliore con i capelli e ti aiutano a ottenere un risultato perfettamente liscio in un tempo minore e in tutta facilità.
La temperatura elevata consente di modificare lo stile dei capelli per ottenere il look desiderato.
4.3
su 5
41
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Morgane.l36
27/10/2020
France
Parte della promozione
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Pro
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Contro
Aucun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Parte della promozione
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Pro
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Contro
Pas de pochette
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Parte della promozione
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Pro
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Contro
Aucun pour moi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21