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  • Capelli lisci e luminosi in tutta semplicità
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Fuori produzione

EssentialPiastra per capelli

HP8321/00

4.3

| (41) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto

Capelli lisci e luminosi in tutta semplicità

Piastre lunghe in ceramica e tormalina progettate appositamente per uno styling facile e veloce.

Vedi tutti i vantaggi

Capelli lisci e luminosi in tutta semplicità

  • Rivestimento in ceramica e tormalina

  • Piastre lunghe 100 mm

  • Temperatura di styling di 210 °C

Piastre in ceramica e tormalina

Piastre in ceramica e tormalina

Le piastre in ceramica e tormalina scorrono in modo fluido sui capelli, per un look splendente e senza effetto crespo.

Piastre lunghe 100 mm per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Piastre lunghe 100 mm per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Le piastre lunghe 100 mm consentono un contatto migliore con i capelli e ti aiutano a ottenere un risultato perfettamente liscio in un tempo minore e in tutta facilità.

Temperatura di styling a 210 °C per uno stile perfetto

Temperatura di styling a 210 °C per uno stile perfetto

La temperatura elevata consente di modificare lo stile dei capelli per ottenere il look desiderato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

41

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Pro

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Contro

Aucun

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Pro

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Contro

Pas de pochette

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Pro

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Contro

Aucun pour moi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

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