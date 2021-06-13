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Fuori produzione
ThermoProtect
2100 W
6 impostazioni di calore e velocità
Getto d'aria fredda
La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
Questo asciugacapelli professionale da 2100 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.
4.6
su 5
176
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Frankbis
13/06/2021
Italia
Compratore verificato
Molto buono
Avevo già un phon Philips ma questo è ancora meglio! Molto solido e compatto, grande potenza ma con una funzione controllo della temperatura che non brucia i capelli. Davvero ottimo rapporto qualità prezzo
Pro
Solidità, temperature control, tasto freddo sei velocità
Contro
manico non richiudibile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8230/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8230/00 Asciugacapelli
Giu10rc
03/06/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo nell' utilizzo di tutti i giorni.
Ottimo, lo utilizzo tutti i giorni a lavoro, non troppo rumoroso, molto potente e in pochi minuti riesco a dare la forma che voglio ai miei capelli, molto resistente, (mi è già caduto 3/4 volte e nn si è mai rotto. Veramente un ottimo prodotto lo consiglio.
Pro
Potenza
Contro
Nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8230/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8230/00 Asciugacapelli
Iome
17/03/2021
Italia
Compratore verificato
Buon rapporto qualità/prezzo
Prezzo molto conveniente. Funzionamento semplice e chiaro
Pro
Funziona e ha un costo conveniente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ThermoProtect HP8230/60 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ThermoProtect HP8230/60 Asciugacapelli