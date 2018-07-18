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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Precisione ottimale per una pelle liscia come la seta
Per una depilazione facile, inizia con il nuovo sistema Philips che rimuove anche i peli più corti alla radice lasciando la tua pelle liscia come la seta per intere settimane. È dotato di un set di accessori completo per chi si avvicina alla depilazione per la prima volta e per ottenere risultati ottimali.
per tutto il corpo
con pettine per zona bikini
Questo accessorio combinato posiziona l'epilatore ad un'angolatura ottimale per una rimozione costante e sicura dei peli assicurando il massimo contatto e rilassamento della pelle prima dell'epilazione
Alza anche i peli più corti per un'epilazione davvero accurata e contemporaneamente rilassa la pelle per una rimozione più delicata
Progettata specificamente per le pelli sensibili, consente un'epilazione delicata nelle aree più soggette a irritazioni.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Eliana
18/07/2018
Italia
Comodità
Ha una buona potenza in grado di togliere in pochi minuti i peli dalla radice. È comodo perché è maneggevole e lo posso portare anche in viaggio. Lo uso una volta alla settimana i peli ricrescono facilmente e questo epilatore mi aiuta tanto a prendere cura del mio corpo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6609/01 Epilatore
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Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6609/01 Epilatore