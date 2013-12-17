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Fuori produzione
HP6570/10
Liscia in pochi minuti, per settimane
L'ampia testina di SatinPerfect e le pinzette rimuovono più peli in una sola passata per un'epilazione perfetta! Vuoi essere liscia fino a quattro settimane? Liscia in pochi minuti, per intere settimane!
Scelta di lusso per le gambe
Le pinzette ruvide in ceramica afferrano tutti i peli anche i più sottili
L'ampia testina di epilazione afferra e rimuove più peli in una sola passata per risultati eccellenti e duraturi in pochi minuti
L'accessorio massaggiante vibrante stimola e lenisce la pelle per un'epilazione piacevole
3.8
su 5
9
Recensioni
azul64
17/12/2013
España
La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas
Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta
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Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6570/10 Depiladora
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mieke2202
20/05/2012
Nederland
zeer tevreden
Eerder was ik in het bezit van een Philips Satinelle met ijskoeler. Na verloop van tijd, werkte de kop helaas niet meer goed genoeg en helaas kun je deze niet afzonderlijk aanschaffen. Ik besloot een Braun te kopen. Deze werkte wel effectief, maar nam soms ook mijn vel mee en was pijnlijker dan ik gewend was. Ik heb nu deze aangeschaft en het resultaat vergeleken met een Braun (een been met Braun, een been met de Philips). Het resultaat is gelijk. De Philips is echter minder pijnlijk en neemt niet zoals de Braun soms het vel mee.
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Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat
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mag31
16/04/2013
France
Il est TOP !
C'est un super épilateur, rapide, efficace. Il arrache bien les poils en un seul passage. On le tient bien en main. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un épilateur à la hauteur de mes espérances contrairement à d'autres qui sont des produits marketing mais pas très performants.
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Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6570/00 Épilateur
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