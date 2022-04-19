Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
HP6375/00
Fuori produzione
È sicuro utilizzare una lamina di rasatura su tutto il corpo?
Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
Come posso riconoscere se il mio apparecchio si sta ricaricando?
Come si utilizza il rifinitore per la zona bikini Philips?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto