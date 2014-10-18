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Fuori produzione

Bikini PerfectRifinitore per zona bikini

HP6375/00

4.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

I risultati di un centro benessere a casa tua

Rifinisci, regola o rimuovi i peli indesiderati dalla zona bikini per risultati perfetti e una pelle liscia.

Vedi tutti i vantaggi

Precisione extra, meno irritazioni

I risultati di un centro benessere a casa tua

  • Rifinisce, regola,

  • rade ed epila

Pettine agli ioni d'argento per la massima igiene

Pettine agli ioni d'argento per la massima igiene

Può essere usato anche sotto la doccia

Utilizzabile anche in presenza di acqua: da utilizzare dentro e fuori la doccia, può essere pulito con acqua corrente.

Una ricarica dura fino a 60 minuti

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

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Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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18/10/2014

Italia

Italia

molto utile

Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

Sì, consiglio questo prodotto

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23/09/2012

Italia

Italia

Con questo prodotto sei sempre in ordine senza l'estetista!

Questo porodotto e' funzionale, , non porta eccessivo dolore, e' comodo e pratico all'uso. Lo consiglio vivamente. Sempre disponibile una accurata epilazione senza dover ricorrere all'estetista. un piccolo difetto e' l'ecessivo rumore che fa.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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