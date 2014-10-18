Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Iscriviti ora
Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday
11
g
Giorni
09
o
Ore
53
m
Minuti
06
s
Secondi
Fuori produzione
I risultati di un centro benessere a casa tua
Rifinisci, regola o rimuovi i peli indesiderati dalla zona bikini per risultati perfetti e una pelle liscia.
Rifinisce, regola,
rade ed epila
Utilizzabile anche in presenza di acqua: da utilizzare dentro e fuori la doccia, può essere pulito con acqua corrente.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
avra
23/09/2012
Italia
Con questo prodotto sei sempre in ordine senza l'estetista!
Questo porodotto e' funzionale, , non porta eccessivo dolore, e' comodo e pratico all'uso. Lo consiglio vivamente. Sempre disponibile una accurata epilazione senza dover ricorrere all'estetista. un piccolo difetto e' l'ecessivo rumore che fa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini