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Fuori produzione

SalonMultistylistMulti-styler

HP4696/01

Stile originale e protezione costante

Tantissimi modi per ottenere stili strepitosi. La piastra SalonMultistylist 8 in 1 è dotata di otto versatili accessori in ceramica per lo styling dei capelli. L'ideale per creare tutti gli stili che desideri... e molto altro.

Vedi tutti i vantaggi

SalonSuper Stylist

Stile originale e protezione costante

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.

Elegante custodia inclusa

Elegante custodia inclusa

Proteggi e riponi la piastra per capelli utilizzando l'elegante custodia, inclusa nella confezione.

Mollette incluse per una piega facile

Utilizza le mollette per separare i capelli e modellarli più semplicemente.

Specifiche tecniche

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