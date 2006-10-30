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Fuori produzione
HP4696/01
Stile originale e protezione costante
Tantissimi modi per ottenere stili strepitosi. La piastra SalonMultistylist 8 in 1 è dotata di otto versatili accessori in ceramica per lo styling dei capelli. L'ideale per creare tutti gli stili che desideri... e molto altro.
La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.
Proteggi e riponi la piastra per capelli utilizzando l'elegante custodia, inclusa nella confezione.
Utilizza le mollette per separare i capelli e modellarli più semplicemente.
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