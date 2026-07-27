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Tutte le serie

  • Il nostro Airfryer connesso più avanzato
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Airfryer Serie 7000 da 8.3LFriggitrice ad aria connessa

HD9876/90

Il nostro Airfryer connesso più avanzato
Progettata dagli stessi creatori dell'airfryer originale, la nostra ultima generazione non lascia spazio a dubbi: i suoi risultati sono senza precedenti. Non dovrai più arrovellarti in cerca delle giuste impostazioni di tempo, temperatura e velocità del flusso d'aria, perché ci pensa la nostra tecnologia smart!
Vedi tutti i vantaggi

Per cucinare con facilità e risultati perfetti

Il nostro Airfryer connesso più avanzato

  • 22 metodi di cottura

  • Tecnologia Rapid CombiAir

  • Programmi di cottura automatici

  • Cestello lavabile in lavastoviglie

  • Connessione WiFi con app HomeID

Tecnologia Rapid CombiAir per un gusto e una varietà superiori

Tecnologia Rapid CombiAir per un gusto e una varietà superiori

La nostra tecnologia unica brevettata offre il flusso di aria più rapido* con impostazioni di velocità dell'aria regolabili persino mentre stai cucinando. Scegli il flusso di aria basso per una bistecca cotta delicatamente, stufati a cottura lenta e brasati di carne. I flussi di aria alto, basso e dinamico assicurano deliziosi cibi sempre teneri all'interno e croccanti a tuo piacimento all'esterno.

Seleziona, imposta, rilassati

Seleziona, imposta, rilassati

Scegli una ricetta dall'app HomeID e inviala all'Airfryer. Tieni sotto controllo i progressi delle tue creazioni comodamente dal divano.

Scopri il vero potenziale della tua casa con HomeID

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Trova ispirazione mentre cucini e prepari il caffè con oltre 500 ricette e consigli apposta per te.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto a Philips Airfryer HD9200

  2. Frittura di 1 kg di patate fresche con 1 cucchiaio di olio rispetto alla frittura tradizionale con 2 litri

  3. Costo energetico della cottura di un pollo (impostazione AF 160 °C, senza preriscaldamento) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldamento) rispetto all'uso di un forno di classe A. Percentuali medie basate sulle misurazioni del laboratorio interno con i prodotti HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.