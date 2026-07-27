Il nostro Airfryer connesso più avanzato

Progettata dagli stessi creatori dell'airfryer originale, la nostra ultima generazione non lascia spazio a dubbi: i suoi risultati sono senza precedenti. Non dovrai più arrovellarti in cerca delle giuste impostazioni di tempo, temperatura e velocità del flusso d'aria, perché ci pensa la nostra tecnologia smart!