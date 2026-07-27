Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
HD9876/90
22 metodi di cottura
Tecnologia Rapid CombiAir
Programmi di cottura automatici
Cestello lavabile in lavastoviglie
Connessione WiFi con app HomeID
La nostra tecnologia unica brevettata offre il flusso di aria più rapido* con impostazioni di velocità dell'aria regolabili persino mentre stai cucinando. Scegli il flusso di aria basso per una bistecca cotta delicatamente, stufati a cottura lenta e brasati di carne. I flussi di aria alto, basso e dinamico assicurano deliziosi cibi sempre teneri all'interno e croccanti a tuo piacimento all'esterno.
Scegli una ricetta dall'app HomeID e inviala all'Airfryer. Tieni sotto controllo i progressi delle tue creazioni comodamente dal divano.
Trova ispirazione mentre cucini e prepari il caffè con oltre 500 ricette e consigli apposta per te.
Recensioni
Rispetto a Philips Airfryer HD9200
Frittura di 1 kg di patate fresche con 1 cucchiaio di olio rispetto alla frittura tradizionale con 2 litri
Costo energetico della cottura di un pollo (impostazione AF 160 °C, senza preriscaldamento) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldamento) rispetto all'uso di un forno di classe A. Percentuali medie basate sulle misurazioni del laboratorio interno con i prodotti HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.