Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
HD9255/90
CP1630/01
CP1619/01
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13 metodi di cottura
Tecnologia Rapid Air
Connessione WiFi con app homeID
Cestello lavabile in lavastoviglie
L' Airfryer Philips Serie 5000 connessa dispone di 13 diverse funzioni di cottura: friggi, cuoci al forno, griglia, arrostisci e riscalda. Scegli tra patatine fritte, pollo, pesce e molto altro ancora per risultati sempre perfetti.
Con Airfryer associato a HomeID, seleziona in remoto un programma o una ricetta e monitora la cottura ovunque ti serve e rilassati, così potrai tornare a casa con cibi caldi e freschi.
Philips Airfryer Serie 5000 connessa ha il design a stella marina che crea una spirale di aria calda per cibi deliziosi, croccanti all'esterno e teneri all'interno, con poco o nessun olio aggiunto, sani ogni volta.
Recensioni
Il numero di ricette può variare in base al paese
Rispetto al contenuto di grassi di pollo e maiale preparati nella friggitrice tradizionale o nel wok
Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice Philips
Costo energetico della cottura di un petto di pollo (AF 160°C, senza preriscaldamento) o di un filetto di salmone (200°C, senza preriscaldamento) rispetto all'uso di un forno di classe A. Percentuali medie basate sulle misuraz. del lab. interno con i prodotti HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. I risultati possono variare a seconda del prodotto.