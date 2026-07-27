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  • Più sano. Più gustoso. Più semplice. E ora connesso
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Airfryer Serie 5000Friggitrice ad aria connessa da 4.1L

HD9255/90

Più sano. Più gustoso. Più semplice. E ora connesso
Airfryer 13 in 1 connesso. Friggi, cuoci, arrostisci e molto altro, in remoto. La migliore esperienza di cucina per preparare ricette sane e gustose a casa, controllabili in remoto e in modo più semplice che mai.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
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Coperchio del pulsante di rilascio del cestello

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Tappo in gomma

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Più sano. Più gustoso. Più semplice. E ora connesso

  • 13 metodi di cottura

  • Tecnologia Rapid Air

  • Connessione WiFi con app homeID

  • Cestello lavabile in lavastoviglie

Airfryer, tutto in un'unica soluzione, versatilità e multifunzionalità

Airfryer, tutto in un'unica soluzione, versatilità e multifunzionalità

L' Airfryer Philips Serie 5000 connessa dispone di 13 diverse funzioni di cottura: friggi, cuoci al forno, griglia, arrostisci e riscalda. Scegli tra patatine fritte, pollo, pesce e molto altro ancora per risultati sempre perfetti.

Monitora in remoto i progressi tramite l'app HomeID da qualsiasi luogo

Monitora in remoto i progressi tramite l'app HomeID da qualsiasi luogo

Con Airfryer associato a HomeID, seleziona in remoto un programma o una ricetta e monitora la cottura ovunque ti serve e rilassati, così potrai tornare a casa con cibi caldi e freschi.

Frittura salutare con la tecnologia Rapid Air

Frittura salutare con la tecnologia Rapid Air

Philips Airfryer Serie 5000 connessa ha il design a stella marina che crea una spirale di aria calda per cibi deliziosi, croccanti all'esterno e teneri all'interno, con poco o nessun olio aggiunto, sani ogni volta.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il numero di ricette può variare in base al paese

  2. Rispetto al contenuto di grassi di pollo e maiale preparati nella friggitrice tradizionale o nel wok

  3. Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice Philips

  4. Costo energetico della cottura di un petto di pollo (AF 160°C, senza preriscaldamento) o di un filetto di salmone (200°C, senza preriscaldamento) rispetto all'uso di un forno di classe A. Percentuali medie basate sulle misuraz. del lab. interno con i prodotti HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. I risultati possono variare a seconda del prodotto.