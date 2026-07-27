Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
HD6222/90
2 zone riscaldate
Piastre reversibili
Temperatura regolabile
Ampia superficie di cottura: 1400 cm²
2400W
Due aree di cottura consentono di impostare la temperatura in modo indipendente, per cucinare alimenti diversi contemporaneamente.
Cinque livelli di temperatura per grigliare alla perfezione qualsiasi ingrediente.
Ruota le piastre per usare la superficie liscia o a griglia. Cucina qualsiasi cosa, dalla carne alle verdure, dalle uova ai pancake.
Recensioni
Basta rimuovere le piastre del grill per una facile pulizia, in lavastoviglie o sotto l'acqua corrente.