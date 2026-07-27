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  • Grigliate deliziose, da colazione a cena
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Grill da tavolo

HD6222/90

Grigliate deliziose, da colazione a cena
Scopri i sapori di una grigliata fatta in casa con il grill da tavolo Philips. Le due zone riscaldanti e le piastre reversibili permettono di cucinare in modo versatile per risultati sempre perfetti.
Vedi tutti i vantaggi

Le piastre reversibili migliorano l'esperienza di grigliatura

Grigliate deliziose, da colazione a cena

  • 2 zone riscaldate

  • Piastre reversibili

  • Temperatura regolabile

  • Ampia superficie di cottura: 1400 cm²

  • 2400W

2 zone di cottura indipendenti, risultati perfetti per tutti i cibi

2 zone di cottura indipendenti, risultati perfetti per tutti i cibi

Due aree di cottura consentono di impostare la temperatura in modo indipendente, per cucinare alimenti diversi contemporaneamente.

Temperatura regolabile per risultati perfetti

Temperatura regolabile per risultati perfetti

Cinque livelli di temperatura per grigliare alla perfezione qualsiasi ingrediente.

Piastre reversibili per una maggiore versatilità

Piastre reversibili per una maggiore versatilità

Ruota le piastre per usare la superficie liscia o a griglia. Cucina qualsiasi cosa, dalla carne alle verdure, dalle uova ai pancake.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Basta rimuovere le piastre del grill per una facile pulizia, in lavastoviglie o sotto l'acqua corrente.