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Piastra a induzione Serie 3000Piastra a induzione Haloplate

HD5830/90

Risparmia spazio e posizionala dove preferisci in cucina
Dalla cucina alla tavola, prepara a modo tuo con la piastra a induzione Philips Serie 3000. Dotato di 8 potenti livelli di riscaldamento fino a 2000W e 4 pratiche preimpostazioni, garantisce una cottura semplice e affidabile in qualsiasi cucina.
Vedi tutti i vantaggi

Cottura semplice e prestazioni ottimali in qualsiasi cucina

Risparmia spazio e posizionala dove preferisci in cucina

  • Prestazioni potenti con livelli di riscaldamento fino a 2000W.

  • Configurazione rapida. Cottura semplice. Pulizia facile.

  • Cucina a modo tuo: 4 preimpostazioni per zuppe, verdure saltate e molto altro

  • Cucina più sicura grazie a spegnimento automatico e blocco bambini

Configurazione immediata

Configurazione immediata

Ti basta collegare la piastra a induzione per iniziare a cucinare!

Controllo preciso con 8 livelli di riscaldamento

Controllo preciso con 8 livelli di riscaldamento

Personalizza la tua esperienza culinaria quotidiana in base alle tue esigenze specifiche, grazie agli 8 livelli di riscaldamento e temperatura regolabili. Dalla cottura lenta alla bollitura rapida, avrai sempre un controllo preciso per piatti saporiti e nutrienti.

4 programmi di cottura intuitivi per i tuoi pasti quotidiani.

4 programmi di cottura intuitivi per i tuoi pasti quotidiani.

Inizia subito e cucina a modo tuo con 4 programmi di cottura preimpostati tra cui scegliere: Bollitura, Stir Fry, Zuppe e Cottura lenta.

Specifiche tecniche

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