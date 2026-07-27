Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
HD5830/90
Prestazioni potenti con livelli di riscaldamento fino a 2000W.
Configurazione rapida. Cottura semplice. Pulizia facile.
Cucina a modo tuo: 4 preimpostazioni per zuppe, verdure saltate e molto altro
Cucina più sicura grazie a spegnimento automatico e blocco bambini
Ti basta collegare la piastra a induzione per iniziare a cucinare!
Personalizza la tua esperienza culinaria quotidiana in base alle tue esigenze specifiche, grazie agli 8 livelli di riscaldamento e temperatura regolabili. Dalla cottura lenta alla bollitura rapida, avrai sempre un controllo preciso per piatti saporiti e nutrienti.
Inizia subito e cucina a modo tuo con 4 programmi di cottura preimpostati tra cui scegliere: Bollitura, Stir Fry, Zuppe e Cottura lenta.
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