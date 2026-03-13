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Eco Conscious Edition Macchina da caffè con filtro, 1,2L
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Con quale frequenza è necessario rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips?
Dove posso acquistare una nuova caraffa per la mia macchina per caffè Philips?
Come si esegue la rimozione del calcare dalla macchina per caffè Philips?
Conscious CollectionCoperchio per serbatoio dell'acqua
Conscious CollectionPortafiltro
Conscious CollectionCoperchio caraffa
Conscious CollectionCaraffa per il caffè
Il caffè erogato dalla macchina per caffè Philips non è abbastanza caldo
Dalla macchina per caffè Philips continuano a fuoriuscire delle gocce una volta completata la preparazione
Fuoriesce del caffè dal portafiltro della macchina per caffè Philips
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