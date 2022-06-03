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Eco Conscious EditionMacchina da caffè con filtro, 1,2L

HD5120/00

4.9
| (18) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

4 Riconoscimenti

La colazione è più buona
Goditi il gusto e l'aroma del tuo caffè ogni mattina. Progettato in modo ecosostenibile con plastiche a base biologica al 100%², per ridurre le emissioni di CO2 del 24%¹, durante il processo di produzione, e funzioni di efficienza energetica per avvicinarsi a piccoli passi a un futuro più verde.
Vedi tutti i vantaggi

Macchina da caffè Philips Eco Conscious

La colazione è più buona

  • Plastica a base biologica al 100%²

  • Capacità di 1,2L/10 tazze grandi

  • Spegnimento automatico

  • Finitura in bianco opaco satinato

Miscelatore per offrire un aroma ricco e un gusto eccezionale

L'ugello intelligente all'interno della caraffa fa circolare il caffè in modo uniforme all'interno della stessa per assicurare un aroma eccezionale e uniforme, dalla prima all'ultima tazza.

Risparmia energia grazie a tempi rapidi di preparazione e spegnimento automatico

Risparmia energia grazie a tempi rapidi di preparazione e spegnimento automatico

La funzione di spegnimento automatico spegne l'apparecchio dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire maggiore sicurezza. Un'intera caraffa viene erogata in 10 minuti per un ulteriore risparmio energetico.

Design sostenibile per un futuro più ecologico

Design sostenibile per un futuro più ecologico

Costruito in modo sostenibile utilizzando materiali in plastica a base biologica al 100%² per ridurre le emissioni di CO2 del 24%¹, durante il processo di produzione. Questo materiale rivoluzionario avrà un potente impatto nella vostra cucina e sull'ambiente.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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4.9

su 5

18

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/06/2022

Portugal

Portugal

Compratore verificato

Café excelente

Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.

Pro

Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas

Contro

Nada a considerar

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sì, consiglio questo prodotto

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30/04/2022

Portugal

Portugal

Satisfação a cima de tudo

Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa

Pro

Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha

Contro

Volume

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26/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!!!

Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.

Pro

É prática e funciona muito bem.

Contro

é um pouco grande.

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. ¹Calcolo basato sulla produzione dello stesso apparecchio utilizzando plastica a base biologica rispetto a plastica vergine al 100% (o polipropilene vergine)

  2. ²Corpo principale realizzato al 100% in plastica PP da fonti bio certificate, in base al bilancio di massa (il BioPP equivale all'82% della plastica totale).