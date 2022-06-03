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Garanzia di 2 anni
Plastica a base biologica al 100%²
Capacità di 1,2L/10 tazze grandi
Spegnimento automatico
Finitura in bianco opaco satinato
L'ugello intelligente all'interno della caraffa fa circolare il caffè in modo uniforme all'interno della stessa per assicurare un aroma eccezionale e uniforme, dalla prima all'ultima tazza.
La funzione di spegnimento automatico spegne l'apparecchio dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire maggiore sicurezza. Un'intera caraffa viene erogata in 10 minuti per un ulteriore risparmio energetico.
Costruito in modo sostenibile utilizzando materiali in plastica a base biologica al 100%² per ridurre le emissioni di CO2 del 24%¹, durante il processo di produzione. Questo materiale rivoluzionario avrà un potente impatto nella vostra cucina e sull'ambiente.
Riconoscimenti
4.9
su 5
18
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
almostinho
03/06/2022
Portugal
Compratore verificato
Café excelente
Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.
Pro
Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas
Contro
Nada a considerar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sì, consiglio questo prodotto
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30/04/2022
Portugal
Parte della promozione
Satisfação a cima de tudo
Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa
Pro
Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha
Contro
Volume
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sì, consiglio questo prodotto
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foryou
26/04/2022
Portugal
Parte della promozione
Excelente produto!!!
Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.
Pro
É prática e funciona muito bem.
Contro
é um pouco grande.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
¹Calcolo basato sulla produzione dello stesso apparecchio utilizzando plastica a base biologica rispetto a plastica vergine al 100% (o polipropilene vergine)
²Corpo principale realizzato al 100% in plastica PP da fonti bio certificate, in base al bilancio di massa (il BioPP equivale all'82% della plastica totale).