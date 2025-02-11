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Tutte le serie

  • Compatto e versatile per un riso perfetto e molto altro
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Serie 3000Cuociriso Mini

HD3093/80

Compatto e versatile per un riso perfetto e molto altro

Prepara un riso perfetto e soffice con 8 programmi preimpostati per differenti tipi di riso e molto altro. Il cuociriso Mini Philips Serie 3000 ha le dimensioni ideali per le famiglie poco numerose e può essere riposto in modo pratico in qualsiasi credenza.

Vedi tutti i vantaggi

Ideale per 2-3 persone

Compatto e versatile per un riso perfetto e molto altro

  • Compatto (0,85L di riso crudo)

  • 600W

  • Nero e argento

  • 8 programmi preimpostati

Design compatto per famiglie poco numerose

Design compatto per famiglie poco numerose

La capienza di 0,85 litri per il riso asciutto rappresenta la capacità ideale per famiglie poco numerose e può essere riposto facilmente in qualsiasi credenza.

8 programmi preimpostati per riso e molto altro

8 programmi preimpostati per riso e molto altro

Cuoci riso bianco, integrale o per sushi o risotti premendo solo un pulsante, oltre a preparare porridge, zuppe e molto altro.

Rivestimento antiaderente e resistente ai graffi

Rivestimento antiaderente e resistente ai graffi

Il recipiente interno a 4 strati si scalda in modo uniforme con un rivestimento antiaderente che offre una lunga durata.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il tempo di cottura è di circa 30 minuti in base a test effettuati utilizzando 1 tazza di riso a chicco corto. Il tempo di cottura effettivo può variare in base a fattori quali il tipo di riso, la quantità e le condizioni di cotttura.