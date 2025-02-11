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Garanzia di 2 anni
HD3093/80
Compatto e versatile per un riso perfetto e molto altro
Prepara un riso perfetto e soffice con 8 programmi preimpostati per differenti tipi di riso e molto altro. Il cuociriso Mini Philips Serie 3000 ha le dimensioni ideali per le famiglie poco numerose e può essere riposto in modo pratico in qualsiasi credenza.
Compatto (0,85L di riso crudo)
600W
Nero e argento
8 programmi preimpostati
La capienza di 0,85 litri per il riso asciutto rappresenta la capacità ideale per famiglie poco numerose e può essere riposto facilmente in qualsiasi credenza.
Cuoci riso bianco, integrale o per sushi o risotti premendo solo un pulsante, oltre a preparare porridge, zuppe e molto altro.
Il recipiente interno a 4 strati si scalda in modo uniforme con un rivestimento antiaderente che offre una lunga durata.
Recensioni
Il tempo di cottura è di circa 30 minuti in base a test effettuati utilizzando 1 tazza di riso a chicco corto. Il tempo di cottura effettivo può variare in base a fattori quali il tipo di riso, la quantità e le condizioni di cotttura.