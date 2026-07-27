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Garanzia di 2 anni
HD3080/80
Compatto (0,54L di riso crudo)
400W
Nero
5 programmi preimpostati
La capienza di 0,54 litri per il riso asciutto rappresenta la capacità ideale per famiglie poco numerose e può essere riposto facilmente in qualsiasi credenza.
Cuoci riso bianco, integrale o per sushi premendo solo un pulsante, oltre a preparare il porridge e utilizzare la modalità Fast Cook.
Il solido recipiente interno a 5 strati si scalda in modo uniforme grazie al rivestimento realizzato in pietra Maifan ricca di minerali, antiaderente e resistente ai graffi.
Recensioni
Il tempo di cottura è di circa 30 minuti in base a test effettuati utilizzando 1 tazza di riso a chicco corto. Il tempo di cottura effettivo può variare in base a fattori quali il tipo di riso, la quantità e le condizioni di cotttura.