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Tutte le serie

  • Design compatto per un soffice riso perfetto
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Serie 3000Cuociriso Mini

HD3080/80

Design compatto per un soffice riso perfetto
Prepara un riso perfetto e soffice con 5 programmi preimpostati per differenti tipi di riso. Il cuociriso Mini Philips Serie 3000 ha le dimensioni ideali per le famiglie poco numerose e può essere riposto in modo pratico in qualsiasi credenza.
Vedi tutti i vantaggi

Ideale per 1-3 persone

Design compatto per un soffice riso perfetto

  • Compatto (0,54L di riso crudo)

  • 400W

  • Nero

  • 5 programmi preimpostati

Cuociriso Mini per famiglie poco numerose

Cuociriso Mini per famiglie poco numerose

La capienza di 0,54 litri per il riso asciutto rappresenta la capacità ideale per famiglie poco numerose e può essere riposto facilmente in qualsiasi credenza.

5 programmi preimpostati per tipi di riso differenti

5 programmi preimpostati per tipi di riso differenti

Cuoci riso bianco, integrale o per sushi premendo solo un pulsante, oltre a preparare il porridge e utilizzare la modalità Fast Cook.

Recipiente interno a 5 strati con rivestimento Bakuhanseki antiaderente

Recipiente interno a 5 strati con rivestimento Bakuhanseki antiaderente

Il solido recipiente interno a 5 strati si scalda in modo uniforme grazie al rivestimento realizzato in pietra Maifan ricca di minerali, antiaderente e resistente ai graffi.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il tempo di cottura è di circa 30 minuti in base a test effettuati utilizzando 1 tazza di riso a chicco corto. Il tempo di cottura effettivo può variare in base a fattori quali il tipo di riso, la quantità e le condizioni di cotttura.