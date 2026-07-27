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Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
Fuori produzione
HD2581/00R1
Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più
8 impostazioni
Griglia scaldapanini integrata
Design compatto
La protezione di spegnimento automatico aggiuntiva protegge il prodotto da eventuali cortocircuiti.
Le 8 impostazioni consentono di tostare i tipi diversi di pane senza il rischio di bruciarlo. Regola l'impostazione di doratura in base alle tue esigenze e ottieni il toast proprio come piace a te.
Griglia per i panini per riscaldare i tuoi panini, paste o brioche preferiti in tutta facilità.