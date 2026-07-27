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  • Toast croccanti e dorati ogni giorno
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Fuori produzione

Daily CollectionTostapane

HD2581/00R1

Toast croccanti e dorati ogni giorno
Questo tostapane compatto offre 8 impostazioni e 2 larghe fessure ad ampiezza variabile, così da tostare in maniera omogenea qualsiasi tipo di pane. La pratica griglia integrata ti permette di scaldare facilmente le tue paste, le tue brioche e i tuoi panini preferiti.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Con 8 impostazioni e una griglia scaldabriosche integrata

Toast croccanti e dorati ogni giorno

  • 8 impostazioni

  • Griglia scaldapanini integrata

  • Design compatto

Protez. spegnimento auto extra

Protez. spegnimento auto extra

La protezione di spegnimento automatico aggiuntiva protegge il prodotto da eventuali cortocircuiti.

8 impostazioni di doratura adatte alle preferenze personali

8 impostazioni di doratura adatte alle preferenze personali

Le 8 impostazioni consentono di tostare i tipi diversi di pane senza il rischio di bruciarlo. Regola l'impostazione di doratura in base alle tue esigenze e ottieni il toast proprio come piace a te.

Griglia integrata per riscaldare panini, paste o brioche

Griglia integrata per riscaldare panini, paste o brioche

Griglia per i panini per riscaldare i tuoi panini, paste o brioche preferiti in tutta facilità.

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